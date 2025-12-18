Se autorizó en Comisión crear la Ley de Huertos Urbanos

Los huertos urbanos favorecen la actividad de las abejas, colibríes y mariposas. La idea es recuperar espacios públicos y convertirlos en jardines polinizadores.

Los cinco integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional del Congreso aprobaron crear la Ley de Huertos Urbanos, presentada por la diputada de MC, Alejandra Giadans Valenzuela.

La nueva ley busca impulsar la educación ambiental, promover la alimentación saludable y la protección de especies polinizadoras.

La diputada Alejandra Giadans presentó la propuesta desde junio de 2023 para que la nueva ley que fomente la implementación de huertos urbanos, huertos escolares y jardines polinizadores para Jalisco, la cual pondera la importancia de la agricultura urbana como una forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como la seguridad alimentaria y la contribución a la mitigación del cambio climático.

La propuesta espera otorgar servicios ambientales con espacios verdes llenos de especies que naturalicen el área urbana y propicien educación ambiental y sostenibilidad, además de multiplicar la agricultura urbana ecológica para el autoconsumo y jardines que embellezcan las calles y sean un refugio para los agentes polinizadores como las abejas, mariposas y colibríes, estratégicos para nuestro ecosistema.

También se reconoce el derecho de las personas a establecer huertos urbanos en sus hogares sin requerir autorización alguna de la autoridad.

Además, instruye el aprovechamiento del agua y la siembra de las especies tradicionales y autóctonas, así como la producción de alimentos orgánicos y saludables. Las personas contarían con asesoría técnica, además se declara de interés público la protección, conservación y fomento de dichos espacios.

Se busca que los ayuntamientos impulsen la actividad y la recuperación de espacios públicos en desuso, para asignarlos a personas interesadas en participar en la siembra urbana, estableciendo un voluntariado social para la participar en la creación, el registro georreferenciado para alimentar el visor geográfico web de los jardines polinizadores y huertos urbanos.

La Ley de Huertos Urbanos fue votada a favor por los diputados Sergio Martín Castellanos, del PT; Martín Franco, de Morena, Aurelio Fonseca del PRI; Luis Octavio Vidrio de MC; y Marco Tulio Moya, del PAN.

Ahora el dictamen debe ser avalado en el pleno del Congreso.