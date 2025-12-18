Superará Jalisco el millón de sustituciones de placas y amplía plazo hasta marzo de 2026

El programa de sustitución de placas vehiculares en Jalisco, impulsado a través del Paquetazo 3x1, cerrará su primer año con resultados positivos y una alta participación ciudadana. De acuerdo con el secretario de la Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, antes de que concluya el año se superará el millón de placas sustituidas, al registrar hasta ahora 975 mil cambios realizados.

p

El funcionario explicó que actualmente se sustituyen entre 10 mil y 15 mil placas diarias en todo el estado, lo que llevó al Gobierno de Jalisco a autorizar una prórroga del programa, vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, para permitir que quienes no alcancen a realizar el trámite este año puedan hacerlo sin costo adicional, siempre y cuando hayan pagado el refrendo vehicular 2025.

A partir del 1 de enero, los modelos Maguey, Gota y Minerva dejarán de ser válidos para circular en la entidad, ya que no cumplen con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa federal NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En contraste, las nuevas placas Collage y Cabañas cumplen con los estándares de visibilidad, durabilidad y seguridad, además de incorporar un código QR que protege la información del propietario del vehículo.

El calendario de la prórroga se organizará por terminación numérica de las placas: en enero corresponderá a las terminaciones 1, 2, 3 y 4; en febrero, 4, 5, 6 y 7; y en marzo, 7, 8, 9 y 0. Para realizar el trámite será necesario agendar una cita en el portal oficial del Gobierno del Estado y acudir a cualquiera de las recaudadoras.

Las personas solicitantes deberán entregar las placas anteriores, presentar identificación oficial, comprobante de verificación vehicular, comprobante de domicilio reciente y un documento que acredite la propiedad del vehículo.