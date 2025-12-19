DIF Jalisco destinará 40 millones de pesos en 2026 para acompañar a mujeres que enfrentan el cáncer

Con el objetivo de fortalecer la atención integral de mujeres que enfrentan el cáncer, el Gobierno de Jalisco anunció la asignación de 40 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, recurso que será ejercido a través del Sistema DIF Jalisco para asegurar que las pacientes puedan continuar con sus tratamientos de manera oportuna y digna.

El anuncio fue realizado por Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, y la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso local, quienes destacaron que esta bolsa presupuestal permitirá reforzar una estrategia de acompañamiento médico, social y emocional, tanto para las mujeres como para sus familias.

Los apoyos contemplan respaldo en traslados, alimentación, hospedaje y cuidado familiar, con un enfoque humano y perspectiva de género, a fin de reducir las barreras que enfrentan las pacientes durante sus procesos de atención y garantizar la continuidad de sus tratamientos oncológicos.

Maye Villa de Lemus subrayó la relevancia del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como la importancia de escuchar directamente a las mujeres beneficiarias para construir políticas públicas más sensibles y eficaces. “Estaremos muy de cerquita con todas las mujeres para platicar con ellas, no para decidir qué es lo que necesitan, sino para que ellas nos platiquen qué es lo que hace falta para atenderlas”, expresó.

Por su parte, la diputada Mónica Magaña destacó que la aprobación de este recurso representa un hecho sin precedentes en Jalisco, al tratarse de la primera vez que se asigna una bolsa presupuestal con un destino específico para la atención de mujeres que enfrentan esta enfermedad. “Es la primera vez que se asigna una bolsa con un destino específico para atender a las mujeres que luchan contra el cáncer, un compromiso que hicimos hace un par de semanas”, señaló.

Esta estrategia se suma a las acciones que el estado ha impulsado para fortalecer la detección, atención y acompañamiento del cáncer en mujeres. Tan solo en lo que va de 2025, Jalisco ha realizado 39 mil 577 mastografías de tamizaje, colocándose en el segundo lugar nacional en número de estudios efectuados.

Asimismo, entre mayo y septiembre, las Brigadas Yo Jalisco reportaron más de 2 mil 600 detecciones de cáncer de mama en comunidades del interior del estado, reforzando la cobertura preventiva y el diagnóstico temprano, considerado clave para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las pacientes.