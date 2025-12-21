IMSS Jalisco pide completar esquema de vacunación durante temporada invernal

Completar los esquemas de vacunación, en particular durante la temporada invernal, es una de las principales medidas para prevenir enfermedades respiratorias que pueden derivar en complicaciones graves, señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco al llamar a la población a acudir a los servicios de vacunación disponibles en el Sector Salud.

La jefa del Servicio de Inmunología y Alergias de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Margarita Ortega Cisneros, explicó que las vacunas son biológicos elaborados a partir de microorganismos debilitados, atenuados o inactivos, cuyo objetivo es estimular una respuesta inmunológica que permita al organismo defenderse de manera eficaz ante diversas enfermedades.

La especialista indicó que estos biológicos activan las defensas naturales del cuerpo frente a virus como los que causan la influenza y la COVID-19, cuya circulación aumenta durante los meses de bajas temperaturas. Añadió que, dependiendo del tipo de vacuna, una sola aplicación puede otorgar protección prolongada o incluso de por vida.

Detalló que algunas vacunas, como la de influenza, deben aplicarse de manera anual debido a la constante mutación de sus cepas, mientras que otras, como la de poliomielitis, brindan protección duradera cuando se administran desde la infancia conforme a los esquemas establecidos.

Ortega Cisneros hizo un llamado especial a las personas con enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a mantener actualizados sus esquemas de vacunación, ya que esto disminuye de forma significativa el riesgo de complicaciones como neumonía.

Finalmente, recordó que el IMSS Jalisco ofrece servicios de vacunación en Unidades de Medicina Familiar, hospitales generales y módulos extramuros ubicados tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a estos biológicos preventivos.