Inician obras de rehabilitación en la calle Hidalgo, principal acceso al Centro de Tlaquepaque

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la imagen urbana del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, el gobierno municipal inició obras de rehabilitación en la calle Hidalgo, uno de los principales accesos a este Pueblo Mágico. Los trabajos contemplan una inversión de 10.3 millones de pesos, recursos provenientes del fideicomiso de turismo de la zona metropolitana.

La intervención se desarrolla en un tramo de 900 metros lineales, comprendido entre las calles Carrillo Puerto y la avenida Francisco Silva Romero–Revolución, una vía clave para el tránsito peatonal y vehicular hacia el corazón del municipio.

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico y Cultural, Juan David García Camarena, los recursos permitirán mejorar la funcionalidad y seguridad del entorno urbano, además de reforzar la vocación turística del Centro de Tlaquepaque, mediante acciones enfocadas en la movilidad peatonal y el ordenamiento del espacio público.

Los trabajos incluyen la rehabilitación y mejora estética de fachadas, la reparación y ampliación de banquetas, la instalación de jardines de lluvia para favorecer la filtración de agua pluvial, la colocación de bolardos para mayor seguridad de peatones, así como la aplicación de señalética horizontal en cruces y guarniciones.

La calle Hidalgo, explicó el funcionario, es la prolongación natural del Andador Independencia y solo cambia de nombre al llegar a la Presidencia Municipal, por lo que se trata de la vía más representativa del Centro Histórico. La obra busca darle continuidad visual y funcional desde la avenida Revolución hasta la avenida Niños Héroes.

Las autoridades municipales señalaron que estos trabajos beneficiarán tanto a residentes como a comerciantes, prestadores de servicios y visitantes, en un contexto donde la actividad económica y turística se ha expandido con la apertura de nuevos hoteles y restaurantes en la zona.

Se prevé que las obras concluyan a finales de diciembre o a principios de enero de 2026. Mientras tanto, se mantendrán cierres parciales a la circulación en el tramo intervenido, por lo que se recomienda a automovilistas y peatones tomar precauciones y utilizar rutas alternas.