Aseguran finca en donde almacenaban “huachicol” en un pozo artesanal

Del pozo emanaba fuerte olor a hidrocarburo

Elementos del Ejército Mexicano descubrieron una finca en el municipio de Tototlán, en donde se hallaba una bodega con un pozo artesanal y una pipa en los que había más de 31 mil litros de gasolina robada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los soldados descubrieron el sitio al realizar recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado La Arena, del municipio referido, y que primero localizaron una toma clandestina y una manguera que iba hacia una bodega, en donde, desde el exterior, se observaban un tractocamión y pozo artesanal que desprendían un fuerte olor a hidrocarburo.

En el lugar también estaba una pipa

“Estos hechos se hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución, la Defensa y Pemex”, señaló la FGR.

La dependencia federal expuso que se inhabilitó la toma clandestina y en la bodega se “aseguraron aproximadamente 31 mil 500 litros de hidrocarburo y diversos contenedores”.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Además del pozo artesanal, el huachicol se almacenaba en contenedores

La FGR exhorta a la ciudadanía a denunciar las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, las tomas clandestinas y el robo de gasolina, en los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos: ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx