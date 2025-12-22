Investiga Fiscalía móvil de ataque armado con saldo de 3 muertos en Tonalá

Para establecer las líneas de investigación y procurar la captura de los responsables del asesinato de dos hombres y una mujer, ocurrido la noche de este domingo 21 de diciembre, en un bar del municipio de Tonalá, la unidad de Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado está siguiendo las actividades a las que se dedicaban las víctimas.

Ante el cuestionamiento de si el caso pudiera tener relación con el tema del trasiego de drogas, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos no quiso adelantar nada que no esté confirmado, pero reconoció que ese posibles móvil es parte de las líneas que se tienen que investigar.

La escena del crimen fue un bar ubicado en la Avenida División del Norte, entre Felipe Ángeles y Loma Dorada Sur, de la colonia Francisco Villa, cerca de los límites con la Colonia Loma Dorada.

Testigos señalaron que un grupo de hombres armados, quienes llevaban los rostros cubiertos con capuchas, arribaron al lugar cerca de las 20: 00 horas y abrieron fuego en contra de unos clientes que se hallaban en sillones o equipales instalados afuera de la entrada al negocio .

El ataque dejó muertos a dos hombres y una mujer, a quien en redes sociales se identifica como “La Güera”. Una cuarta persona resultó herida de bala en la pantorrilla y se presentó en los servicios médicos del Cerro de la Reyna; al parecer está fuera de peligro.

El fiscal González de los Santos confirmó que en efecto, los agresores, quienes eran cuatro, llegaron preguntando por una mujer con tal apodo y acribillaron a las víctimas.