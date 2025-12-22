Invierno incrementa riesgo de crisis asmáticas, advierte IMSS Jalisco

Durante la temporada invernal, las personas con asma pueden presentar agudizaciones de la enfermedad, principalmente cuando confluyen infecciones respiratorias, exposición a contaminantes ambientales o polen, así como la falta de apego al tratamiento médico, advirtió personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

La especialista de la Clínica de Asma Grave del Hospital de Especialidades del IMSS en la entidad, Itzel Vianey Ochoa García, explicó que las crisis asmáticas suelen manifestarse con un aumento progresivo de síntomas como tos persistente, sibilancias, opresión en el pecho y dificultad para respirar.

Ante la presencia de estos signos, subrayó la importancia de acudir de inmediato a los servicios de Urgencias, donde el instituto cuenta con los protocolos e insumos necesarios para la atención y estabilización de los pacientes. No obstante, enfatizó que el control adecuado de la enfermedad es la principal herramienta para prevenir complicaciones.

La especialista recordó que el IMSS dispone de tres niveles de atención médica, en los cuales se brinda seguimiento y tratamiento conforme a la gravedad del padecimiento y las necesidades de cada persona. Advirtió que suspender el tratamiento o ignorar las indicaciones médicas puede derivar en cuadros respiratorios severos, con riesgo para la vida.

Como parte de las medidas preventivas, Ochoa García recomendó a las personas con asma mantenerse abrigadas, evitar cambios bruscos de temperatura y reducir la exposición a contaminantes, como el humo de fogatas. Asimismo, insistió en la aplicación anual de la vacuna contra la influenza.

Finalmente, llamó a reforzar las acciones de autocuidado durante el invierno, entre ellas evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias, mantener una adecuada higiene respiratoria y utilizar cubrebocas en caso de presentar síntomas gripales.