Muestra Filma lleva el cine jalisciense a todo el estado con funciones gratuitas

El cine hecho en Jalisco inicia un recorrido por todo el estado con el arranque de la muestra itinerante Filma, una iniciativa impulsada por la Comisión de Filmaciones de Jalisco que busca descentralizar el acceso al cine local y acercar las producciones estatales a públicos de Guadalajara, municipios del interior y Pueblos Mágicos.

f

A partir del próximo 22 de diciembre, la muestra ofrecerá funciones gratuitas con películas de reconocida trayectoria, estrenos recientes y obras de gran valor histórico para la cinematografía nacional, con el objetivo de llevar el talento jalisciense más allá de los festivales y de las grandes ciudades. El director de Filma Jalisco, Alejandro Tavares, subrayó que la intención es que el cine apoyado por la comisión llegue a todos los rincones de la entidad y sea visto por las propias comunidades donde se genera.

Uno de los títulos más destacados de la muestra es Yo soy Frankelda, de los hermanos jaliscienses Arturo y Roy Ambriz, que se proyectará en Ajijic. La película, estrenada mundialmente como filme inaugural de la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en junio de 2025, marcó un hito al convertirse en la primera producción mexicana realizada con la técnica de animación stop motion. La cinta mezcla comedia de terror, drama sobrenatural y fantasía oscura, y narra la historia de Francisca Imelda, una escritora del siglo XIX cuyos relatos son ignorados hasta que, bajo el seudónimo de Frankelda, emprende un viaje al interior de su subconsciente. El proyecto contó con la mentoría del cineasta Guillermo del Toro y es resultado de años de trabajo y esfuerzo de sus creadores.

La muestra arrancará en Guadalajara con una jornada especial el lunes 22 de diciembre en la plaza comercial Sania, donde se proyectará el cortometraje Hasta Pronto, de la cineasta Jennifer Skarbnik, y el largometraje El Diablo Fuma, de Ernesto Martínez Bucio. Hasta Pronto es una pieza animada inspirada en hechos reales que aborda una herida familiar a través del cine, mientras que El Diablo Fuma, ganadora del premio a Mejor Ópera Prima en la Berlinale 2025, propone una historia sobrenatural sobre cinco niños que enfrentan la desaparición de sus padres y una frontera cada vez más difusa entre la realidad y la fantasía. La función contará con alfombra roja, sesión de preguntas y respuestas con los realizadores y un cóctel de celebración.

La gira continuará el viernes 26 de diciembre en Tapalpa, donde se realizará una función al aire libre con la proyección del documental Brigada 2045, de la directora Olivia Luengas. Un día después, el sábado 27 de diciembre, la muestra llegará a Ajijic con la exhibición de Yo soy Frankelda, acompañada de un diálogo con sus directores.

De manera paralela, Filma inició actividades en Ciudad Creativa Digital con la exposición fotográfica Mexicanos en el Cine, del fotógrafo Fernando Aceves, una muestra que retrata a figuras nacionales que han llevado el cine mexicano a escenarios internacionales. Con esta programación, la Muestra Filma 2025 busca consolidarse como una plataforma de encuentro entre el cine jalisciense y sus audiencias, fortaleciendo la identidad cultural y el acceso al arte cinematográfico en todo el estado.