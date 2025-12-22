SIAPA realizará trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del AMG

Con el objetivo de garantizar la continuidad, eficiencia y calidad en el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 horas.

Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, ya que la operación continua de los sistemas provoca desgaste y desajustes en diversos componentes que, de no atenderse oportunamente, podrían derivar en afectaciones mayores al servicio.

De manera paralela, se llevará a cabo una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, trabajos previamente programados y considerados indispensables para el correcto funcionamiento de esta infraestructura. El SIAPA advirtió que no realizar estas acciones implicaría un riesgo de colapso y una afectación mayor e inminente en el suministro de agua.

Derivado de estas intervenciones, será necesaria la interrupción temporal del servicio en 892 colonias abastecidas por las plantas potabilizadoras número 1 “Miravalle” y número 2 “Las Huertas”. De este total, 205 colonias corresponden a Guadalajara, 65 a Zapopan, 247 a San Pedro Tlaquepaque y 375 a Tonalá.

Asimismo, se registrará una interrupción en el suministro en bloque que abastece a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán. Durante este periodo, la ciudadanía podría experimentar variaciones en el servicio, como baja presión o falta total de agua.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

El organismo precisó que esta intervención sustituye al mantenimiento que tradicionalmente se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo no habrá suspensión del servicio.

Para apoyar a la población durante los trabajos, el SIAPA implementará un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas con mayor afectación. Las personas usuarias que requieran este apoyo podrán solicitarlo a través de SIAPATEL, marcando al 073, así como mediante las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).

Los trabajos fueron reprogramados para la temporada invernal debido a que las condiciones climáticas favorecen un menor consumo de agua, reducen el impacto en los hogares y permiten una recuperación más eficiente del servicio.

Finalmente, el SIAPA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que este tipo de mantenimientos programados son fundamentales para prevenir fallas mayores, mejorar la eficiencia de los equipos y fortalecer la red de distribución, con el fin de garantizar un mejor servicio en el corto y mediano plazo. Las actualizaciones sobre el avance de los trabajos estarán disponibles en las redes sociales oficiales y en el sitio web institucional del organismo.