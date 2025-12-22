Tlajomulco alcanza 80 por ciento de avance en el programa de renovación de alumbrado público

El programa de modernización del alumbrado público “Iluminemos Tlajo” registra un avance del 80 por ciento, con la instalación de más de 30 mil luminarias LED en calles, unidades deportivas, plazas y colonias del municipio, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

De acuerdo con el titular del área, Juan Carlos Bustamante, la meta del proyecto es sustituir 40 mil luminarias en todo el municipio, con el objetivo de mejorar la visibilidad en el espacio público, optimizar el consumo energético y contribuir a la prevención del delito.

Tlajo cambia luminarias (Cortesía)

Las nuevas luminarias, explicó, son de tecnología LED y permiten un ahorro energético de entre 80 y 85 por ciento en comparación con el sistema anterior, además de ofrecer mayor claridad durante la noche.

Durante el mes de diciembre inició la segunda etapa del programa, que contempla la colocación de 3 mil 444 luminarias en vialidades y zonas estratégicas como Pedro Parra, avenida 8 de Julio, Circuito Sur —a la altura de Santa Cruz de las Flores—, así como en los fraccionamientos Puertas del Sol, Nueva Galicia y Villa Galicia.

La tercera etapa está programada para arrancar en enero, con la instalación de 2 mil 380 luminarias adicionales, con lo que se alcanzará el objetivo total de 40 mil lámparas renovadas en el municipio.

Autoridades municipales señalaron que el proyecto se desarrolla de manera gradual para garantizar cobertura en distintas zonas de Tlajomulco y reforzar las condiciones de seguridad y movilidad nocturna.