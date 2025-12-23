Navidad sustentable: prácticas para celebrar sin contaminar

. .

El sobreconsumo, el uso de fuegos artificiales, las fogatas y el desperdicio de alimentos son factores que propician el aumento de contaminación en época navideña. En diciembre de 2024, el ayuntamiento de Guadalajara anunció un incremento de al menos 20 por ciento en la cantidad de residuos generados en los hogares tapatíos, superando las mil 800 toneladas diarias habituales fuera de la temporada vacacional.

De acuerdo con la doctora Martha Georgina Orozco Medina, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG, las prácticas sociales y culturales arraigadas a la Navidad, junto con los cambios de temperatura, generan distintos tipos de contaminación: atmosférica, hídrica, del suelo, acústica y visual.

“La quema de basura, los rituales con fogatas, los fuegos artificiales, la inversión térmica, el uso excesivo de desechables y la compra de productos de poco uso son factores que intensifican la contaminación en estas fechas”, explicó.

Entre los contaminantes más frecuentes se encuentran el monóxido de azufre, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, que bajo condiciones de inversión térmica permanecen más tiempo en el ambiente y afectan la salud respiratoria, especialmente de adultos mayores, niños y personas con asma.

Para mitigar este fenómeno, la especialista recomendó reducir el consumo de plásticos, evitar actividades que deterioren la calidad del aire y del agua, elegir regalos duraderos que no requieran pilas ni reactivos tóxicos, y apostar por experiencias en lugar de objetos de consumo.

Asimismo, sugirió incorporar prácticas sustentables como el reciclaje, el reúso y la reducción de basura, preferir iluminación LED, reutilizar el árbol de Navidad o adquirir pinos que puedan plantarse, consumir productos locales y frescos, usar envases reutilizables, optar por tarjetas digitales y realizar donaciones para aprovechar mejor los recursos disponibles en casa.

“Además de pequeñas acciones que harán nuestra Navidad más sustentable, podemos incluir en nuestro calendario de adviento prácticas como plantar un árbol, reparar fugas de agua o electricidad, evitar el sobreconsumo de gas y promover el transporte público o la movilidad no motorizada”, concluyó Orozco Medina. (Con información de la UdeG)