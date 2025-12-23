Proponen renombrar Sala de Regidores como Sala de Regidurías en Tlaquepaque

Como parte de la iniciativa Tiempo de Mujeres, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque avanza en la adopción de un lenguaje más incluyente dentro de los espacios públicos del municipio.

Fue presentada una propuesta para modificar el nombre de la tradicional Sala de Regidores del Palacio Municipal, con el objetivo de visibilizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida pública.

La iniciativa plantea que el recinto pase a denominarse Sala de Regidurías, con fundamento en los artículos 94, 95 fracción II, 147, 148 y 149 del Reglamento de Gobierno Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con la propuesta, el cambio busca ir más allá de un ajuste administrativo y consolidar una política pública orientada a la igualdad sustantiva.

Durante la novena sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la regidora Cristina Patricia Carrasco Acosta presentó la iniciativa como parte de una agenda institucional enfocada en fortalecer las políticas de inclusión y equidad de género.

Ante las y los integrantes de la comisión, la edil agradeció el respaldo de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, y destacó el valor simbólico del planteamiento. Señaló que el uso del lenguaje en los espacios de toma de decisiones no es neutro y que su transformación contribuye a modificar percepciones y realidades sociales.

Carrasco Acosta subrayó que el cambio de nombre representa un reconocimiento explícito a la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno y a su papel en la construcción de políticas públicas.

Añadió que desde las regidurías se continuará impulsando una agenda orientada a la defensa de los derechos de las mujeres y a la creación de entornos más equitativos.

La propuesta, afirmó, busca también enviar un mensaje a las nuevas generaciones, promoviendo que niñas y jóvenes se visualicen como futuras regidoras, presidentas municipales o legisladoras.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y con la construcción de espacios públicos que reflejen la diversidad y participación de toda la ciudadanía.