Garantiza SADER Jalisco continuidad del Mercado de Productores “Sabores del Campo” en 2026

Ante la buena respuesta de la ciudadanía y el impacto positivo entre el sector agropecuario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco) confirmó que el mercado de productores “Sabores del Campo” continuará durante 2026.

El proyecto, creado para fortalecer los canales de comercialización y promover un comercio más justo entre las y los productores del estado y el consumidor final, se ha consolidado como un espacio estratégico para visibilizar la oferta agroalimentaria de Jalisco. Desde su primera edición, realizada el 29 de mayo de 2025, se llevaron a cabo 14 jornadas a lo largo del año, con la participación promedio de 25 productores provenientes del Área Metropolitana de Guadalajara y de municipios del interior del estado.

En “Sabores del Campo”, los asistentes pudieron adquirir productos frescos y procesados de alta calidad, como huevo de libre pastoreo de El Grullo, El Limón y Autlán; frutas tropicales de Tizapán el Alto, Poncitlán y Cihuatlán; carne de Atotonilco el Alto; jamaica agroecológica de Hostotipaquillo e Ixtlahuacán del Río; así como miel y derivados de apicultores de Zacoalco de Torres, Tlajomulco de Zúñiga, Jamay, Tonalá y otros municipios.

Para Teresa García, productora jalisciense, el mercado representó una oportunidad clave para dar visibilidad a su proyecto colectivo. “Estamos muy contentas y agradecidas porque nos dan la oportunidad de venir a visualizar nuestros productos, exponerlos y tener ventas. Retomar este trabajo ha sido fundamental, porque la gente vuelve a identificarnos”, expresó.

Durante 2025, “Sabores del Campo” tuvo presencia en eventos estratégicos como el Congreso Nacional de Alimentos para Animales, la Expo Agropecuaria de Ciudad Guzmán, el Congreso Internacional de la Carne, el Congreso Internacional Agroalimentario 2025, la Expo Ganadera, El Campo Florece en Jalisco en Paseo Chapultepec, el Festival del Caballo y el Tequila, además de ediciones especiales en el Centro Comercial Punto Sur y en el Parque Estación Zapopan.

Con miras al próximo año, SADER Jalisco proyecta que el mercado evolucione hacia un esquema itinerante, con presencia en más municipios, acercando la diversidad del llamado Gigante Agroalimentario de México a un mayor número de personas.

Nancy Gallardo, emprendedora dedicada a la elaboración artesanal de productos para el cuidado de la piel, destacó el impacto directo de la iniciativa. “Estoy muy agradecida de formar parte de ‘Sabores del Campo’ y me hace muy feliz que continúe en 2026, porque beneficia directamente a la comunidad, a los productores y a los consumidores que buscan productos más saludables. Es una joya”, comentó.

SADER Jalisco informó que los espacios de participación para las y los productores son gratuitos. Las personas interesadas pueden registrarse de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en el área de Promoción Comercial de la Secretaría de Agricultura de Jalisco, o comunicarse al teléfono 33 3030 0600.

La iniciativa “Sabores del Campo” surgió en mayo de 2025 con el objetivo de fomentar un comercio más justo, fortalecer la economía local y acercar productos agroalimentarios de calidad directamente del campo a la mesa de las y los jaliscienses.