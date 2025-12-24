Refuerza C5 Escudo Jalisco llamado preventivo durante la temporada decembrina

Con el objetivo de reducir riesgos y garantizar una atención oportuna a emergencias reales, el C5 Escudo Jalisco reforzó su llamado preventivo a la ciudadanía para celebrar la temporada decembrina con responsabilidad, hacer uso adecuado de las líneas de emergencia y priorizar la seguridad en reuniones familiares y actividades propias de estas fechas.

Con conexión al C4 y C5, la Central Camionera amplía su capacidad de vigilancia y respuesta operativa (Cortesía)

Durante el periodo navideño, el C5 registra un incremento histórico de reportes al 911, asociados principalmente a ruido excesivo, uso de pirotecnia, conductas agresivas, incendios, violencia familiar y hechos viales, lo que representa una alta carga operativa para los servicios de atención y respuesta.

Tan solo en diciembre, los reportes por ruido excesivo alcanzaron los 2 mil 700 llamados; la detonación de cohetes y fuegos artificiales sumó 2 mil 509; personas agresivas, 2 mil 293; quemas urbanas, 2 mil 85; y otros incendios, mil 571. Estas situaciones, además de generar molestias, implican riesgos reales para la integridad física de las personas, el patrimonio y el entorno urbano.

Asimismo, se registraron mil 771 reportes relacionados con personas sospechosas; 3 mil 493 por violencia de pareja y violencia familiar; así como accidentes de tránsito, con mil 338 casos con personas lesionadas y mil 206 sin lesionados, lo que requirió coordinación permanente entre corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Ante este panorama, el C5 Escudo Jalisco reiteró que muchas de estas situaciones son prevenibles y exhortó a la población a utilizar de manera responsable la Línea de Emergencia 911, a fin de priorizar la atención de emergencias reales y garantizar una respuesta oportuna para quienes más lo necesitan.

Recomendaciones a la ciudadanía

El C5 Escudo Jalisco emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes durante la temporada decembrina, entre las que destacan evitar el uso de pirotecnia y fuegos artificiales; no encender fogatas en la vía pública, patios o terrenos baldíos; mantener el volumen de la música en niveles moderados y respetar la convivencia vecinal.

También se recomienda priorizar el diálogo ante conflictos familiares y solicitar apoyo oportuno antes de que escalen a la violencia; resguardarse en un lugar seguro y reportar de inmediato al 911 en caso de detectar personas agresivas o situaciones de riesgo; así como extremar precauciones al retirar dinero en efectivo y en zonas de alta afluencia.

Finalmente, se recordó que el 911 debe utilizarse exclusivamente para emergencias reales, mientras que el 089 Denuncia Anónima está disponible para reportar de manera confidencial la venta ilegal de pirotecnia u otras conductas delictivas, subrayando que cada llamada responsable contribuye a una atención más rápida y efectiva para toda la población.