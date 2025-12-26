Fortalece Gobierno de Guadalajara política social de cuidados con entrega de apoyos a asociaciones civiles e impulso de comedores comunitarios

Con el objetivo de impulsar y fortalecer una política social de cuidados integral, que prioriza el desarrollo pleno de las personas y la integración comunitaria, la Coordinación de Combate a la Desigualdad del Gobierno de Guadalajara reforzó durante su primer año de gestión el trabajo conjunto con asociaciones civiles y la apertura de espacios de acompañamiento para familias tapatías.

Norma Angélica Aguirre Varela, Coordinadora de Combate a la Desigualdad, informó que se simplificaron y acercaron los procesos de registro a programas sociales en las once comunidades del municipio, además de que se dispersaron recursos a 32 asociaciones civiles para la adquisición de herramientas, equipo e insumos esenciales que les permitan continuar con su labor social, a través del programa Juntas Nos Cuidamos.

En total, se dispersaron nueve millones de pesos para fortalecer a organizaciones que atienden a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Entre las asociaciones beneficiadas se encuentra Cruz Rosa, que recibió apoyo para la compra de prótesis mamarias externas de silicón, equipo especializado para el control del dolor y tratamientos de seguimiento para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Con este respaldo, 60 mujeres que han superado esta enfermedad recibirán acompañamiento integral.

Asimismo, la asociación Trascendiendo el Autismo, dedicada a promover la autonomía física y la autodeterminación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastorno del espectro autista en Guadalajara, obtuvo recursos para la adquisición de nueve sillas terapeutas e insumos destinados al desarrollo de sus talleres.

También se brindó apoyo a organizaciones que ofrecen atención especializada a niñas y niños con insuficiencia renal, quienes requieren tratamientos de diálisis y hemodiálisis, entre otras causas de atención prioritaria.

Aguirre Varela destacó que, como parte de la consolidación de la política de cuidados, se establecieron comedores comunitarios, espacios donde además de la entrega de alimentos se desarrollan actividades orientadas al bienestar integral, como rehabilitación, activación física, arte, costura y servicios de podología.

“Estos espacios se consolidan como puntos de apoyo, convivencia y participación comunitaria, que promueven una mejor calidad de vida para la población”, afirmó la funcionaria.

Además, se resaltó la innovación del programa Corazón Contento, cuyas despensas ahora incluyen productos de higiene personal, como un reconocimiento al autocuidado, la salud y la dignidad de las y los beneficiarios.

Finalmente, Aguirre Varela subrayó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Guadalajara por construir una ciudad más justa, cercana y sensible a las necesidades de quienes más lo requieren.