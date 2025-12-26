Fortalece Gobierno de Jalisco acciones de búsqueda y atención a familiares a través de COBUPEJ

Con la participación activa de familiares y autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) fortaleció durante 2025 las acciones de localización y atención integral a familiares de personas desaparecidas, al realizar 790 despliegues operativos del 1 de enero al 15 de diciembre.

De estos operativos, 267 correspondieron a búsquedas individualizadas y 523 a búsquedas generalizadas, todas ejecutadas conforme al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas (PHB) y bajo los principios de búsqueda inmediata, exhaustiva, diferenciada y conjunta.

Como parte de su enfoque prioritario en la atención a las familias, COBUPEJ brindó 8 mil 454 atenciones, con el objetivo de garantizar un acompañamiento digno, cercano y permanente. Estas acciones incluyeron atención psicosocial y médica, traslados, acompañamiento en búsquedas, apoyo en la difusión de boletines, procesos de localización y presencia durante el procesamiento de sitios de inhumación clandestina.

En el mismo periodo, se llevaron a cabo 126 mil 713 acciones de búsqueda en vida en instituciones de salud, albergues, comedores comunitarios y espacios de atención social, además de entrevistas con personas cercanas a las víctimas, testigos y posibles referenciadores de su paradero.

El personal de la Comisión también realizó la consulta y el cruce de información con bases de datos institucionales, registros de detenciones, instituciones de salud, migración, centros de rehabilitación y juzgados municipales, además de la difusión constante de cédulas de búsqueda.

A través del Programa de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas, se benefició a 15 personas, mediante acciones de reintegración familiar, entrega digna de cuerpos y su traslado a los lugares de origen, así como apoyo en el traslado de personas fuera del Área Metropolitana de Guadalajara para la presentación de denuncias y trámites administrativos.

Como parte del fortalecimiento técnico y científico, en 2025 se presentó la segunda etapa del proyecto de investigación “Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, cuyo objetivo es detectar de forma más eficiente y segura la ubicación de sitios de inhumación clandestinos.

Este proyecto, coordinado por COBUPEJ desde 2023, se basa en inhumaciones controladas con ejemplares porcinos para observar y documentar las transformaciones del entorno, y surge a partir de las observaciones empíricas de colectivos de búsqueda, quienes identificaron patrones de alteración en terrenos con presencia de fosas.