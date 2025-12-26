Mata a cómplice en robo fallido, confiesa el delito y recibe una rebaja en su condena

Se sometió a procedimiento abreviado, confesó el asesinato y tuvo una pena disminuida

Debido a que fue encontrado culpable de matar a uno de sus cómplices en el frustrado intento de robo a un vehículo que transportaba mercancía, un sujeto identificado como Irvin Édgar F., recibió una condena de 18 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

El crimen por el que un juez lo declaró responsable tiene una penalidad mayor, pero Irvin Édgar, que también usaba el nombre de Irving Mauricio, reconoció haber cometido el asesinato y solicitó que su caso fuera resuelto mediante un juicio abreviado y por ello se benefició con una rebaja al momento de su sentencia.

El 9 de octubre de 2020 el ahora condenado pasó por su cómplice a su domicilio en Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en un Volkswagen Jetta modelo 2003. De ahí se trasladaron a la Colonia La Esperanza, del mismo municipio, en donde con otros dos individuos, aguardaron hasta pasadas las 2:30 horas del siguiente día, en una brecha para asaltar una camioneta que llevaba ciertos productos de valor.

En cuanto la vieron venir, Irvin y sus secuaces trataron de interceptarla atravesándole el auto, pero el chofer del vehículo con mercancía se les echó encima y tras chocarlos logró escapar.

Los cuatro frustrados ladrones comenzaron a discutir hasta que Irvin mató de cuatro balazos a uno de sus cómplices.

Después de que el cadáver de la víctima fue localizado, la Unidad de Homicidios Intencionales de la Fiscalía realizó las pesquisas y estableció la participación de Irvin en la muerte de su cómplice.

Tras ser detenido en julio de 2024 Irvin Édgar “N” aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, con lo que recibió una pena menor a la que le hubiera correspondido si hubiera quedado vinculado a un proceso normal.

Así, se le impuso una sentencia por 18 años de prisión aparte de que debe realizar el pago de 634 mil pesos por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con información periodística, hubo otro detenido en relación con el caso, identificado como Filiberto N., quien fue sentenciado a 20 años en prisión.