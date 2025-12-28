Destaca Tlajo labor de Omar Iván Luna tras dos décadas de servicio en emergencias

A sus 50 años, Omar Iván Luna Martínez, despachador de emergencias del C4 Tlajomulco, acumula una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la atención de emergencias y al servicio público, primero en campo como paramédico y actualmente desde los centros de comunicación.

Su carrera inició en el ámbito prehospitalario, donde prestó servicios en Servicios Médicos Municipales, Cruz Roja de Etzatlán, Cruz Roja Guadalajara, el SAMU y Servicios Médicos de Tlajomulco, experiencia que posteriormente resultó clave para su desempeño en la coordinación y despacho de recursos de emergencia.

Con el avance de un padecimiento congénito denominado aniridia, condición que afecta el funcionamiento del iris y la sensibilidad a la luz, Iván Luna tomó la decisión de dejar la labor operativa directa y trasladarse a los centros de comunicaciones, sin abandonar su vocación de servicio.

Actualmente, desde su función como despachador, utiliza herramientas tecnológicas que le permiten ampliar textos e imágenes para desempeñar su labor con precisión. Su experiencia en campo le ha permitido comprender las necesidades del personal operativo y anticipar escenarios mediante la recopilación y análisis de información clave antes del arribo de las unidades de emergencia.

Entre los episodios que marcaron su trayectoria se encuentra su participación en la atención de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, experiencia que, pese a la magnitud de la tragedia, reafirmó su compromiso con la atención a la ciudadanía.

En ese contexto, Iván Luna subraya la importancia de apegarse a los protocolos establecidos: “Cuando valoras a un paciente y crees que las lesiones son incompatibles con la vida, pero aún está respirando, debes aplicar lo que indican los protocolos establecidos. Al final, el que decide es el de arriba”.

El trabajo en el C4 implica altos niveles de presión, por lo que Iván procura mantener un ambiente de calma y colaboración entre sus compañeros, priorizando la claridad emocional y la empatía tanto con el personal como con la población que solicita auxilio. En sus periodos de descanso, busca actividades recreativas como convivir con su familia, amistades o acudir al cine.

Desde la dirección del centro, su labor ha sido reconocida por Filemón Martínez, director del C4 Tlajomulco, quien destacó que “es de reconocer la labor que desempeña Iván, con mucho profesionalismo, con toda la ética, el compromiso, la responsabilidad y la disciplina que este tipo de centros necesita”.

La trayectoria de Omar Iván Luna refleja la continuidad del servicio público desde distintas responsabilidades, con un enfoque centrado en la atención a emergencias y en la correcta gestión de recursos para la protección de la ciudadanía.