Juez vincula a proceso a sujeto señalado de matar a la madre de su pareja sentimental en Puerto Vallarta

Quedó preso por matar a la mamá de la mujer con la que sostenía una relación sentimental

Con base en las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía del Estado, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Mariano “N”, quien es señalado como presunto responsable del feminicidio de la madre de su pareja sentimental.

Los hechos se suscitaron el pasado 9 de diciembre, en una vivienda de la Delegación Las Juntas, del municipio de Puerto Vallarta.

La víctima era una maestra jubilada que murió desangrada en su domicilio ubicado en la Calle Aquiles Serdán al cruce con 20 de Noviembre, en donde fue localizada con heridas de arma blanca en la espalda y hombros así como una lesión en el cuello que le causó la muerte de forma inmediata, según estableció el personal de la Vicefiscalía Regional de Puerto Vallarta.

Medios locales informaron que el presunto asesino fue capturado tres días después en una acción conjunta entre policías de la Comisaría Municipal y de agentes de la Vicefiscalía,

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco difundió que las indagatorias establecen que el imputado presuntamente aprovechó que la víctima se encontraba sola en su casa para ingresar y atacarla con un arma punzocortante, sin embargo, no se precisó el motivo por el que atentó contra ella.

Luego de entregarlo a un juez de Puerto Vallarta, la Fiscalía logró que a Mariano “N”, se le vinculara por el delito de feminicidio, delito por el cual quedó en prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el procedimiento; además de que se otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria en espera de una sentencia.