Llama Infonavit a participar en Viviendas para el Bienestar

Las personas derechohabientes del Infonavit que perciben entre uno y dos salarios mínimos mensuales pueden acceder a una vivienda a través del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, informó el Instituto.

Para participar en este esquema, el Infonavit exhortó a las y los trabajadores a mantener actualizados sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y domicilio) ya sea mediante la plataforma Mi Cuenta Infonavit o directamente en los Centros de Servicio Infonavit (CESI), donde además se puede conocer la oferta de vivienda disponible en cada localidad.

Una vez actualizada la información, las personas interesadas deberán permanecer atentas, ya que el Instituto notificará a quienes sean preseleccionados para iniciar su trámite de crédito. Las invitaciones se enviarán de manera oficial por correo electrónico, mensajes al celular o carta postal. Asimismo, los derechohabientes pueden acudir directamente a las oficinas del Infonavit para manifestar su interés y formar parte del proceso de elegibilidad.

El Instituto precisó que la asignación de las viviendas se realizará conforme al orden de registro de las personas derechohabientes interesadas. Entre los requisitos para ser beneficiario se encuentran tener al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

El organismo subrayó que, en caso de resultar seleccionado, la notificación será directa y sin intermediarios, además de recordar que todos los trámites ante el Infonavit son gratuitos y no es necesario compartir datos personales con terceros. Para resolver dudas o recibir asesoría, recomendó acudir al CESI más cercano.

Finalmente, el Infonavit reiteró su compromiso social de brindar oportunidades reales a las y los trabajadores con menores ingresos, con el objetivo de que puedan acceder a una vivienda segura, digna y bien ubicada.