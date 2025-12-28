Rechaza Morena Jalisco aumento a tarifa del transporte; convoca a movilización pacífica

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco expresó su rechazo “firme y categórico” al aumento en la tarifa del transporte público autorizado por el Gobierno del Estado, al considerar que se trata de un tarifazo que impacta directamente a la economía de la población y beneficia a un modelo que prioriza el negocio sobre el bienestar social.

En un posicionamiento público, Morena Jalisco sostuvo que, pese a los argumentos técnicos y al anuncio de subsidios parciales, la realidad es que la tarifa del transporte pasó de 9.50 a 14 pesos, lo que, afirmaron, constituye un incremento que afecta al pueblo de Jalisco.

Señalaron que el transporte público debe entenderse como un derecho social y no como un negocio, al ser un servicio del que dependen diariamente personas trabajadoras, estudiantes, mujeres, adultos mayores y familias enteras.

El partido acusó que el Gobierno estatal no frenó el aumento, sino que decidió cubrir una parte con recursos públicos, lo que calificó como una simulación y no como un subsidio social.

De acuerdo con Morena, en 2026 una parte de la población pagará la tarifa completa de 14 pesos, mientras que otra pagará menos, pero con recursos que salen del presupuesto público, por lo que, en ambos casos, el costo recae en la ciudadanía.

Morena Jalisco advirtió que estos recursos dejan de destinarse a rubros como salud, seguridad, agua, educación o infraestructura, para sostener un modelo que, aseguran, no pone en el centro a las personas. Por ello, reiteraron su postura de “no al tarifazo y no a la simulación”.

En el mismo pronunciamiento, el partido anunció que convocará a todas las fuerzas políticas del estado, así como a especialistas, organizaciones sociales, académicos, usuarios y trabajadores del transporte, para construir de manera conjunta un plan alternativo de movilidad.

Dicho plan, señalaron, buscará evitar aumentos a la tarifa, garantizar finanzas públicas responsables, mejorar el servicio sin cargar el costo al bolsillo de la gente y priorizar a las personas sobre los intereses económicos.

Asimismo, Morena Jalisco informó que este plan alternativo será presentado formalmente al Gobierno del Estado como una propuesta seria, viable y socialmente justa.

Paralelamente, convocaron al pueblo de Jalisco a una movilización pacífica y organizada, aunque no especificaron más detalles, en la que se dará lectura pública a un pliego petitorio para exigir la apertura inmediata de mesas de trabajo con el Gobierno estatal.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal subrayó que no se trata de confrontar, sino de defender el derecho de la población a moverse sin empobrecerse, y reiteró su llamado a una movilidad justa para Jalisco.