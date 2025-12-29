Tlajo ofrece servicio de pipas gratuitas ante cortes de agua del Siapa

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará trabajos de mantenimiento programado en la infraestructura hidráulica del sistema Chapala–Guadalajara, lo que ocasionará la suspensión temporal del servicio de agua potable en algunas zonas de Tlajomulco que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Como parte de estas labores, el Siapa suspenderá el suministro de agua en bloque hacia las plantas potabilizadoras municipales Planta No. 5 y Planta El Zapote, lo que podría generar falta de servicio o baja presión en diversas colonias del municipio.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se llevarán a cabo el sábado 3 de enero, a partir de la 1:00 de la madrugada, con una duración aproximada de 13 horas. Una vez concluidas las maniobras, el restablecimiento del servicio será gradual.

Ante esta situación, el Gobierno de Tlajomulco informó que mantiene coordinación permanente con el Siapa para dar seguimiento puntual al desarrollo de los trabajos y al proceso de recuperación del suministro, con el fin de brindar información oportuna a la ciudadanía.

Asimismo, se exhorta a las y los habitantes de las zonas que podrían verse afectadas a tomar previsiones, como el almacenamiento responsable de agua para actividades básicas durante el periodo de suspensión.

Como medida de atención a la población, el Gobierno de Tlajomulco pondrá a disposición el servicio gratuito de pipas de agua, con el objetivo de mitigar las afectaciones derivadas de esta suspensión temporal.

Las solicitudes podrán realizarse a través de la plataforma Conec-Tlajo o mediante la línea de atención ciudadana 33 3283 4400, en las extensiones 4202 y 4226.