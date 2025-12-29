Tlajomulco reporta avances en obras viales estratégicas; Adolf B. Horn concluirá en enero

La Dirección General de Obras Públicas de Tlajomulco presentó un balance de las principales intervenciones viales que se desarrollan en el municipio durante el presente año, obras consideradas estratégicas para mejorar la movilidad y la conectividad metropolitana.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, informó que la rehabilitación integral de la avenida Adolf B. Horn, una de las obras prioritarias de la administración municipal, registra un avance cercano al 80 por ciento y se prevé su conclusión a finales de enero.

Esta obra, ejecutada de manera conjunta con el Gobierno del Estado, contempla la instalación de un colector pluvial, red sanitaria y nuevos carriles de concreto hidráulico, lo que ya ha permitido reducir el congestionamiento vehicular en la zona.

Álvarez destacó que las intervenciones viales que se realizan en Tlajomulco, algunas en coordinación con el Gobierno de Jalisco, están diseñadas para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a conductores, usuarios del transporte público y peatones.

“Por ejemplo, en la carretera a El Zapote ya contamos con un nuevo ingreso sur que está siendo utilizado por el aeropuerto. La carretera a Chapala ya fue modernizada por el Estado y nosotros, con nuestro tramo en Adolf B. Horn, realizamos también la intervención transversal que es la carretera a El Zapote. Esta es una de las inversiones más grandes que tenemos; ya estamos al 98 por ciento y estimamos terminarla en los últimos días de diciembre”, explicó.

El funcionario detalló que las obras incluyen nueva iluminación, construcción de banquetas en tramos donde no existían y la rehabilitación total de la superficie de rodamiento, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y durabilidad de la infraestructura.

De manera paralela, el municipio avanza en el programa de intervención de vialidades en pueblos tradicionales, con obras recientemente entregadas en La Teja, Santa Cruz de la Loma, Buenavista, Santa Cruz del Valle, en las calles Hidalgo y Ramos Millán, así como en Santa Cruz de las Flores, entre otras delegaciones.

Estas acciones, señaló la Dirección de Obras Públicas, buscan dignificar zonas históricas del municipio que durante años no habían recibido mantenimiento estructural, fortaleciendo la movilidad local y la calidad del espacio público.