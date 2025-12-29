Tlaquepaque ofrecerá pipas gratuitas por megacorte de agua del Siapa

Luego de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunciara la suspensión del suministro de agua potable para el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 1:00 de la madrugada, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque pondrá a disposición de la población de las colonias afectadas el servicio gratuito de pipas de agua.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que esta medida busca mitigar las afectaciones derivadas de los trabajos de mantenimiento que realizará el Siapa en la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara.

Tlaquepaque ofrece pipas ante megacorte Siapa (Cortesía)

Aunque las labores son necesarias para mejorar la calidad del servicio, el denominado megacorte impactará a 247 colonias de Tlaquepaque. “Por eso pondremos a tu disposición pipas de agua gratis, para que todas las familias de San Pedro Tlaquepaque cuenten con el suministro durante el corte de agua”, expresó la alcaldesa.

De acuerdo con la información proporcionada por el Siapa, los trabajos en las plantas potabilizadoras número uno, en Miravalle, y número dos, en Las Huertas, tendrán una duración aproximada de 13 horas; no obstante, en algunas zonas la recuperación del suministro podría extenderse hasta el miércoles 7 de enero.

Ante este escenario, Laura Imelda Pérez Segura señaló que el servicio de pipas se brindará todos los días de la semana, incluidos sábado y domingo, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

“Disfruten de estos días en familia, con la tranquilidad de que podrán realizar todas sus actividades de forma regular”, añadió la presidenta municipal.

Para solicitar el abastecimiento de agua, la ciudadanía puede comunicarse a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tlaquepaque a los teléfonos 33 3838 0220, 33 3838 0221, o vía WhatsApp al 33 2804 8171.