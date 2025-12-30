Invita Tlaquepaque a aprovechar 15% de descuento “de campeonato” en el pago del predial 2026

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque invitó a las personas contribuyentes a aprovechar el 15 por ciento de descuento “de campeonato” en el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, beneficio que estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, explicó que, en el marco de la efervescencia futbolera por el próximo Mundial, las primeras mil personas que acudan a las recaudadoras y delegaciones municipales a realizar su pago recibirán un balón del equipo Tlaquepaque.

“El próximo año será de mucho futbol y movimiento deportivo; por ello, les tenemos esta promoción”, señaló el funcionario.

En cuanto a los apoyos a sectores específicos de la población, Méndez Salcedo detalló que las personas mayores de 60 años que sean pensionadas, jubiladas o viudas obtendrán un 50 por ciento de descuento. Para quienes tengan 65 años o más, se aplicará un 100 por ciento de descuento sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad.

Además del descuento del 15 por ciento durante el primer trimestre del año, se otorgará un 5 por ciento de descuento adicional durante el mes de abril, y no se aplicarán recargos hasta el 01 de junio.

“Estamos haciendo llegar el recibo del impuesto predial directamente a los domicilios de las y los contribuyentes, además de acercar las recaudadoras a colonias, delegaciones y agencias del municipio”, explicó.

Asimismo, indicó que durante los meses de enero y febrero se otorgará un 10 por ciento de descuento en los conceptos de cementerios, agua potable y estacionamientos.

Los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas. También se podrá pagar en instituciones bancarias como Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banco Azteca y BanRegio, así como en tiendas OXXO y a través del sitio web www.tlaquepaque.gob.mx

“Todas las contribuciones recaudadas se destinan al beneficio de San Pedro Tlaquepaque, mediante inversión histórica y obra pública”, concluyó Méndez Salcedo.