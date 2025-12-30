Supervisan obras

Las estaciones Betania y Zapotlanejo, que se construyen como parte del derrotero de Mi Macro Periférico, registran ya un avance del 80 por ciento, según pudieron constatar David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, y Diego Monraz, secretario de Transporte.

Los dos funcionarios estatales realizaron un recorrido de supervisión de las obras en el trayecto que conecta el norte de Guadalajara con el municipio de Tonalá.

Ambos informaron que ambas estaciones, ubicadas en los límites de los dos municipios, entran en una fase clave de su construcción, pues a partir de febrero iniciará la instalación del equipamiento necesario para su integración al sistema de Mi Macro Periférico.

En el recorrido se dio a conocer que para 2026 se proyecta la construcción de seis estaciones adicionales, para ampliar la cobertura y mejorar la conectividad del sistema de transporte público en esa zona.

Los funcionarios estatales también supervisaron las obras de ocho estaciones que conforman la etapa actual de la Línea 5, la cual se encuentra en proceso de construcción en el tramo del Periférico al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Además constataron el avance en los trabajos de regeneración del espacio público en el entorno de la Carretera a Chapala, donde se construyen banquetas amplias y accesibles, ciclovía, iluminación, puentes peatonales, señalización y arbolado, con el propósito de ofrecer entornos más seguros, ordenados y funcionales para peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público.