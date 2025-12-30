Supervisan avance en la construcción de estaciones de Mi Macro Periférico y Línea 5

Con el objetivo de fortalecer la movilidad en el oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, autoridades estatales supervisaron los avances en la construcción de las estaciones Betania y Zapotlanejo de Mi Macro Periférico, las cuales presentan un avance físico del 80 por ciento.

Durante el recorrido realizado en el tramo que conecta el norte de Guadalajara con el municipio de Tonalá, David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, y Diego Monraz, secretario de Transporte, informaron que ambas estaciones, ubicadas en los límites entre Guadalajara y Tonalá, se encuentran en una etapa clave de su desarrollo. A partir del mes de febrero, iniciará la instalación del equipamiento de recaudo, indispensable para su integración al sistema de Mi Macro Periférico.

Las autoridades estatales dieron a conocer que, como parte del fortalecimiento del sistema de transporte público, para el próximo año se proyecta la construcción de seis estaciones adicionales, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la conectividad en esta zona del estado.

De manera paralela, también se supervisaron los trabajos correspondientes a las ocho estaciones que conforman la etapa actual de la Línea 5, la cual se encuentra en proceso de construcción en el tramo que va del Periférico al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una obra estratégica para mejorar la movilidad hacia el oriente de la metrópoli.

Como parte de las acciones complementarias, las y los funcionarios constataron el avance en la regeneración del espacio público en el entorno de la Carretera a Chapala, donde se desarrollan intervenciones integrales que incluyen banquetas amplias y accesibles, ciclovía, iluminación, puentes peatonales, señalización y arbolado.

Estas acciones buscan ofrecer entornos más seguros, ordenados y funcionales para peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público, contribuyendo a una movilidad más incluyente y sustentable en el Área Metropolitana de Guadalajara.