¿Estás preparado para el megacorte del SIAPA del 3 de enero?

A prepararse. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha informado que debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, un total de 892 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara “presentarán falta de agua y en algunos casos baja presión”, el próximo sábado 3 de enero a partir de la 1:00 de la mañana.

En Guadalajara, serán 205 las colonias afectadas; en Zapopan, 65; en Tlaquepaque 247, mientras que en Tonalá 375.

Se afirma que las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, ya que la propia operación genera desgaste y desajustes en distintos componentes de los sistemas y se justificó que de no atenderse esto oportunamente, podrían generarse afectaciones mayores en el suministro de agua para la metrópoli.

“Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 de enero hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona”, aseguró el SIAPA.

El SIAPA expuso que también se registrará una interrupción de agua en los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán en donde “se podría experimentar variaciones en el servicio, ya sea con baja presión o falta de agua”.

PROMETEN QUE AHORA SÍ, NO SE IRÁ EL AGUA EN SEMANA SANTA

Las labores de mantenimiento que se harán este sábado 3 de enero, sustituyen a las que se realizan durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio, promete el SIAPA.

El organismo asegura que para apoyar a la población durante los trabajos de este enero, dispondrá de un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas con mayor afectación.

“Las personas usuarias que requieran dicho servicio pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o también se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl)”.

Explicó que estos trabajos “fueron reprogramados para la temporada invernal, ya que las condiciones climáticas favorecen menores consumos de agua que en primavera, se reduce el impacto en los hogares y permite una recuperación más eficiente del servicio”.

El SIAPA añadió que “agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que este tipo de mantenimientos programados son fundamentales para prevenir fallas mayores, mejorar la eficiencia de los equipos y fortalecer la red de distribución para garantizar un mejor servicio en el corto y mediano plazo”.

LINKS PARA CONSULTA DE LAS COLONIAS AFECTADAS

Consulta en las siguientes ligas de Internet las listas completas de las colonias afectadas en cada uno de los cuatro municipios de la capital de Jalisco.

Guadalajara (205 colonias)

Consulta la lista en el siguiente vínculo colonias de Guadalajara https://siapa.gob.mx/prensa/guadalajara

Zapopan (65)

Consulta la lista en el siguiente vínculo colonias de Zapopan https://siapa.gob.mx/prensa/zapopan

Tlaquepaque (247)

Consulta la lista en el siguiente vínculo colonias de Tlaquepaque https://siapa.gob.mx/prensa/tlaquepaque

Tonalá (375)

Consulta la lista en el siguiente vínculo colonias de Tonalá https://siapa.gob.mx/prensa/tonala