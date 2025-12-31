Inicia operativo de recolección de árboles navideños en Tlaquepaque

Con el objetivo de prevenir la contaminación y evitar la obstrucción de espacios públicos, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha el operativo de recolección de árboles navideños naturales, el cual se llevará a cabo del 1 al 31 de enero de 2026.

Raymundo González, subdirector de Parques y Jardines del municipio, informó que la estrategia busca facilitar a la ciudadanía la correcta disposición final de los árboles utilizados durante las fiestas decembrinas, ya que con frecuencia estos ejemplares terminan abandonados en la vía pública, incendiados en camellones o arrojados en bocas de tormenta.

El funcionario explicó que el operativo permanecerá activo durante todo el mes de enero, debido a que muchas familias retiran la decoración navideña después del Día de Reyes, mientras que otras la conservan hasta febrero.

Para la recepción de los árboles, se habilitaron puntos de acopio en la Unidad Administrativa Pila Seca; en el vivero municipal ubicado en la calle Plan de Guadalupe, en el cruce con Batalla de Trinidad y Plan de la Noria; en el fraccionamiento Revolución; así como en las oficinas de Servicios Públicos, localizadas en la calle Camarena número 223, en la colonia La Capacha. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas.

Además, la Dirección de Aseo Público participará en el operativo mediante sus rutas habituales de recolección de residuos sólidos, las cuales podrán recoger los árboles naturales directamente en los domicilios.

Una vez concluido el operativo, los árboles recolectados serán triturados para la elaboración de composta, la cual será utilizada en futuras jornadas de reforestación del municipio.

Por último, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque informó que los días 31 de diciembre y 1 de enero sí se contará con servicio de recolección de basura, y puso a disposición de la ciudadanía el número de WhatsApp 33 2804 8171 para reportes y atención.