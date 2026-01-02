Gobierno de Tlaquepaque informa saldo blanco tras sismo

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó saldo blanco tras el sismo registrado la mañana de este día, el cual fue percibido de manera leve en el municipio y no dejó daños ni personas lesionadas, de acuerdo con el operativo de supervisión implementado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Protección Civil mantiene monitoreo permanente en el municipio (Cortesía)

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, detalló que tras la activación de la alerta sísmica por un movimiento telúrico de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, se desplegó de inmediato un operativo de revisión en todo el territorio municipal.

Como parte de estas acciones, personal de Protección Civil y Bomberos realizó recorridos de supervisión en edificios públicos y en las clínicas 54 y 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este sentido, el comandante y director de la corporación, Luis Enrique Mederos Flores, informó que ambas unidades médicas aplicaron oportunamente los protocolos de evacuación como medida preventiva.

En la clínica 54 fueron evacuadas 254 personas, mientras que en la clínica 39 se desalojó a 170 personas, sin que se registraran incidentes.

Asimismo, se llevaron a cabo inspecciones en inmuebles como la Presidencia Municipal, el Centro Cultural El Refugio y la Unidad Administrativa Pila Seca, así como en el edificio de El Parián, donde no se detectaron afectaciones estructurales.

Las autoridades también recorrieron la zona sur del municipio, donde se concentra el mayor número de edificaciones, sin que se reportaran daños o emergencias.

“Estaremos atentos con los monitoreos permanentes ante la posibilidad de réplicas, para brindar auxilio oportuno a la población”, señaló Mederos Flores.

Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, contar con una mochila de emergencia y seguir los protocolos de evacuación, recordando que durante un sismo es fundamental conservar la calma, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer, resguardarse en zonas estructuralmente seguras y evitar el uso de elevadores.