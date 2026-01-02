Lo sentencian a 34 años de cárcel por robar camioneta a punta de pistola y herir a policía tras persecución

Sentenciados por robo a mano armada de vehículo

Un hombre que fue encontrado culpable de participar en el robo con violencia de una camioneta recién salida de la agencia, y quien tras una persecución disparó e hirió a un agente de la Comisaría de Zapopan, fue condenado a 34 años de prisión luego de que con base en las pruebas de la Fiscalía del Estado, se le declaró culpable de robo calificado, tentativa de homicidio agravado y robo equiparado.

Se trata de Víctor Alejandro “N”, cuyos cómplices identificados como José Raúl “N” y Julio Iván “N”, también recibieron sentencias condenatorias pero con penas por las que deberán estar menor tiempo en la cárcel.

Los hechos de los que fueron hallados plenamente responsables se suscitaron el domingo 10 de julio del año 2022, cuando los tres hombres interceptaron a una pareja afuera de un negocio de comida en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan. Ahí amagaron con una pistola calibre 9 milímetros y despojaron a las víctimas de una camioneta Nissan Frontier 2022, así como de un teléfono celular.

Tras el reporte del suceso, policías de la Comisaría de Seguridad de Zapopan iniciaron la búsqueda del vehículo robado, al que detectaron circulando sobre la Carretera Guadalajara-Tepic y se desató una persecución, durante la cual los delincuentes chocaron un vehículo particular.

Al verse acorralados, Víctor Alejandro “N” disparó en contra de los agentes municipales desde el interior de la camioneta robada e hirió a uno de los oficiales en la pierna izquierda.

Los policías repelieron la agresión y lograron la captura de los tres sujetos, cerca de donde está el Club de la Universidad de Guadalajara.

La camioneta robada quedó en pérdida total por los impactos de bala y por el choque provocado por los delincuentes.

La Fiscalía de Jalisco informó que presentó las pruebas de la culpabilidad de los detenidos y que después del proceso correspondiente, un juez de control dictó las penas privativas de la libertad de 34 años, cuatro meses y 24 días para Víctor Alejandro “N”, además de una multa de 40 mil 27 pesos; de ocho años, nueve meses y 18 días para José Raúl “N”, y de siete años, dos meses y doce días para Julio Iván “N”.

Asimismo, como parte de la reparación del daño, los sentenciados deberán pagar de manera conjunta 420 mil 366 pesos a las víctimas del robo por concepto de lo que costaban el vehículo y el celular robados, además del daño psicológico causado.

La Fiscalía precisó que adicionalmente, Víctor Alejandro “N” tiene que cubrir 185 mil 246 pesos al policía lesionado.