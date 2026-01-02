Se registró falla en el sistema operativo en Recaudadoras del Gobierno de Guadalajara

A los contribuyentes se les facilitaron sillas para hacer la fila de espera. Imagen en la oficina central de Colón y Miguel Blanco.

Con fallas en el sistema operativo, las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal de Guadalajara comenzaron el cobro del impuesto predial 2026.

La falla generalizada impidió a los contribuyentes realizar sus pagos, lo que generó que muchos se salieran de la fila después de haber esperado una hora o más. Eso se pudo constatar en la Tesorería Municipal, situada en el cruce de las calles Miguel Blanco y Colón.

José de Jesús Vázquez llegó desde las 9 de la mañana. Sin embargo, no pudo hacer el pago respectivo.

“Llegué desde las 9 de la mañana. Yo vengo apenas abren al inicio del año, para quitarme de pendientes. Están muy desorganizados, como siempre. Se les cayó el sistema, ya tiene como media hora o más y aquí voy a aguantar”, expresó mientras estaba sentado en la fila de espera.

El Ayuntamiento tapatío informó mediante un comunicado que el equipo de Innovación Gubernamental se puso a reparar la falla y pidió a los ciudadanos tener paciencia.

La señora Rafaela dijo que iba a esperar para no tener que regresar otro día a la Tesorería.

“Llegué como a las 9 de la mañana. Aproveché esta fecha porque todavía estoy de vacaciones. Nos comentan que se cayó el sistema, no nos garantizan una hora, pero como vengo de lejos quiero aprovechar, confiamos en que se restablezca el sistema”, dijo.

María de los Ángeles Hernández acudió a pagar el mantenimiento de su propiedad en el panteón Jardín, pero se encontró también con la caída del sistema operativo.

“Sí, vengo cada año para pagar el mantenimiento de la propiedad en el panteón Jardín. Tengo aproximadamente una hora y dicen que no hay sistema. Vamos a esperar un rato para ver si avanza, porque es lo mismo ahorita que venir después y pues no quiero perder las horas y el tiempo que ya invertí”, manifestó.

El Ayuntamiento de Guadalajara amplió el horario en las recaudadoras, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados estará abierto de 9 a 2 de la tarde.

Los pagos del impuesto predial, licencias municipales y mantenimiento de propiedades en los panteones también se pueden hacer en los bancos, así como en las tiendas Oxxo y Farmacias Guadalajara.

Este año, el impuesto predial también se puede pagar vía wthatsapp por medio del chat GuaZap al número 333 610 1010.