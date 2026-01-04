Busca IMSS Jalisco detectar a tiempo el cáncer de páncreas

Ante el incremento de nuevos casos y la alta letalidad del cáncer de páncreas, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco desarrollan una investigación enfocada en la detección temprana de esta enfermedad.

El estudio es encabezado por la investigadora María Martha Villaseñor García, adscrita a la División de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de Occidente.

La especialista explicó que el adenocarcinoma pancreático ductal representa entre el 90 y 95 por ciento de los casos y se caracteriza por una evolución silenciosa en sus etapas iniciales, lo que provoca diagnósticos tardíos y una sobrevida aproximada del ocho por ciento a cinco años.

Indicó que, a diferencia de reportes internacionales, en Jalisco la prevalencia es ligeramente mayor en mujeres. Entre los síntomas que pueden presentarse están dolor abdominal persistente, reflujo, ictericia, pérdida de peso y alteraciones digestivas, aunque la mayoría de los casos se detectan en fases avanzadas.

La investigación analizó a 22 pacientes con cáncer de páncreas y los comparó con un grupo control de personas sanas. Se identificaron factores de riesgo como diabetes tipo dos de reciente diagnóstico, tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad y antecedentes de pancreatitis.

El estudio permitió detectar incrementos en poliaminas como putrescina, espermidina y espermina, principalmente en muestras de orina, así como un aumento de la enzima ornitina descarboxilasa en leucocitos, lo que abre la posibilidad de contar con nuevos biomarcadores complementarios a los actualmente utilizados.

El proyecto, desarrollado entre 2019 y 2022 en coordinación con el Centro Médico Nacional de Occidente, subraya la importancia de la prevención y el monitoreo temprano para lograr diagnósticos oportunos y mejorar la expectativa de vida de las y los pacientes.