Concluye SIAPA trabajos que provocaron corte del suministro y baja de presión en 892 colonias

El SIAPA realizó trabajos que provocaron cortes y baja de presión en el abastecimiento

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que la noche de este sábado 3 de enero concluyeron los trabajos de mantenimiento mayor programados en cinco instalaciones estratégicas que forman parte del sistema que abastece de agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Las labores, que provocaron suspensión en algunos casos y baja de presión en otros, en un total de 892 colonias, se realizaron de manera simultánea en la Planta de Bombeo Chapala, la Planta Potabilizadora No. 1 Miravalle, la Planta Potabilizadora No. 2 Las Huertas, el Sistema de Bombeo Las Pintas y la Planta de Bombeo Intermedio Oriente, donde se ejecutaron 36 acciones técnicas enfocadas en la modernización y revisión integral de los equipos.

En estas acciones participaron alrededor de 250 trabajadoras y trabajadores del organismo operador y de la Comisión Estatal del Agua (CEA), quienes laboraron de forma continua para cumplir con los tiempos establecidos y garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA, agradeció a los participantes en las labores y reconoció que los trabajos se concluyeron a tiempo como se había programado.

Las labores fueron fundamentales para prevenir fallas mayores, proteger el sistema de abastecimiento y garantizar la continuidad en el funcionamiento del sistema hídrico que abastece a millones de personas.

Una vez concluidas las acciones, inició el proceso de recuperación gradual del suministro de agua, el cual se restablecerá de manera progresiva en las colonias involucradas, conforme se normaliza la operación del sistema.

Los tiempos de recuperación pueden variar entre una zona y otra debido principalmente a factores topográficos, operativos y de presión de la red, por lo que se pide comprensión a la ciudadanía mientras el sistema retoma su normalidad. Anteriormente el SIAPA dijo que habría colonias en las que por su ubicación geográfica el suministro de agua se regulazaría hasta el miércoles 7 de enero.

OFRECE PIPAS

El SIAPA indicó que mientras se completa el restablecimiento del servicio en las diferentes zonas, continúa activo el operativo de pipas gratuitas para atender a las colonias que presenten faltantes de agua.

El servicio, según informa el organismo, puede solicitarse a través de SIAPATEL, marcando 073, y se recuerda que no tiene ningún costo, por lo que cualquier intento de cobro debe ser reportado de inmediato.

Se dijo que la actualización de avance en la normalización del servicio, estará disponible en las redes sociales oficiales del organismo, en X y Facebook (@siapagdl), por lo que se recomienda a la población mantenerse informada.

NUMERALÍA

250 trabajadores del SIAPA y la CEA participaron.

5 instalaciones intervenidas:

● Planta de Bombeo Chapala.

● Planta Potabilizadora No.1 Miravalle.

● Planta Potabilizadora No. 2 Las Huerta.

● Planta de Bombeo Las Pintas.

● Planta de Bombeo Intermedio Oriente.

Entre las acciones que se realizaron están:

● Paro temporal de equipos de bombeo.

● Cierre de válvulas para limpieza.

● Revisión de tanques y sistemas internos.

● Mantenimiento a válvulas, compuertas y bombas.

● Limpieza de canales y clarificadores.

● Sustitución de piezas que ya habían cumplido su vida útil.

● Atención de instalaciones eléctricas del sistema.

● Mantenimiento preventivo a transformadores, subestaciones y tableros.