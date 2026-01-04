En 2026, las empresas deben sumarse al bienestar animal, pide Igualdad Animal

Igualdad Animal

Con una sociedad cada vez más preocupada por la protección de los animales, en los últimos años se han intensificado las acciones para garantizar su bienestar, lo cual incluye a aquellos que son explotados para el consumo humano.

La mayoría de las veces estas acciones se limitan al ámbito de competencia de la sociedad civil y las autoridades, mientras que las empresas que lucran con la explotación animal siguen sin dar pasos concretos para reducir el sufrimiento de los animales. Esto debe cambiar en 2026.

Actualmente, empresas como Marriott International siguen sin cumplir compromisos públicos globales para terminar con las jaulas para gallinas en su cadena de suministro de huevo, es decir, la cadena hotelera continúa comprando huevos de gallinas explotadas toda su vida en sistemas totalmente incompatibles con el bienestar animal.

Lo mismo pasa a nivel nacional con empresas como Toks, en México, o con Mercadona, en España, y Ahold Delhaize en Estados Unidos. Todas estas firmas asumieron públicamente compromisos que hoy no tienen avances, mientras millones de gallinas siguen sufriendo en condiciones deplorables, como Igualdad Animal ha documentado en diversas investigaciones en granjas.

El año pasado vimos a países enteros, como Suecia, dejar atrás las jaulas, un logro que solo pudo ser alcanzado por la sociedad civil que trabajó y presionó a las autoridades y empresas hasta que ninguna gallina quedará confinada, demostrando que un mundo para todos los animales es posible.

Si en 2025 las jaulas ya resultaban indefendibles, en 2026 las empresas que insistan en perpetuar este sistema cruel sólo demostrarán su absoluta falta de ética y de responsabilidad social. Este será un año de definiciones y el sector empresarial deberá demostrar a la sociedad si está o no en contra del sufrimiento animal.