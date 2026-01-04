Piden la contratación de a 50 personas para buscar a desaparecidos en Jalisco

Los integrantes de Luz de Esperanza recorrieron parte de la avenida Chapultepec. En 2026 seguirán con los actos públicos de memoria.

El nuevo año 2026 no pinta muy optimista para los colectivos de familias de desaparecidos.

Los integrantes de Luz de Esperanza que realizaron la primera pega de cédulas de búsqueda de sus familiares, recorrieron este domingo parte de la avenida Chapultepec, a la altura de las avenidas México e Hidalgo.

Héctor Flores, secretario del colectivo Luz de Esperanza, criticó que el Presupuesto Estatal 2026 del gobierno de Jalisco, no atendió las peticiones que solicitaban más dinero para contratar a más trabajadores que busquen a desaparecidos, precisamente en la Comisión de Búsqueda.

“Desgraciadamente, el presupuesto no va a alcanzar, no es lo que esperábamos. Hubo un aumento, pero este aumento no va a hacer que cambie el tema, no va a modificar o no pienso que vaya a abonar demasiado. Desgraciadamente siempre es lo mismo cada año, a pesar de que dicen que hay voluntad y que tenemos mesas de trabajo interminables y reuniones con el Ejecutivo y los secretarios de estado, no se ve reflejado; esta voluntad sigue sin verse reflejada. Estamos viendo como nos han ido reduciendo las esperanzas”, lamentó.

Los familiares de desaparecidos, dijo Héctor Flores, van a seguir luchando y exigiendo a los gobiernos federal, estatal y municipal, que encuentren a las personas que están ilocalizables y que significan un dolor vivo para ellos.

“Lo que vamos a hacer es seguir en la lucha. Vamos a aseguir haciendo nuestras acciones de pega y de memoria cada fin de semana. Vamos a seguir luchando y exigiéndole al gobierno que realmente se haga lo que se debe de hacer. Hemos visto presupuestos exagerados para el C5 de mñas de mil millones de pesos, un C5 que realmente nunca ha funcionado en delitos de alto impacto nunca han dado respuesta, en desapariciones mucho menos, las cámaras nunca sirven, se pierden, un C5 infiltrado porla delincuencua organizada al que se le inyeca mas dinero cuando se podía haber utilizado ese dinero en otros temas”, subrayó.

Una de las peticiones que se hicieron es que se cuente con 50 personas más para tareas de búsqueda y todo indica que no se van a poder contratar en este 2026.