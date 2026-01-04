Reabren en recaudadoras, agencias del MP para presentar denuncias por robo de placas vehiculares

Imagen de oficina recaudadora. FOTO: María Ramírez/udgtv.com

La Fiscalía de Jalisco anuncia que a partir de este lunes 5 de enero, las agencias del Ministerio Público especiales de atención a extravío de placas darán inicio estarán operando para registrar el robo o extravío de placas vehiculares, “con el objetivo de dar un servicio integral a los ciudadanos y aprovechar los espacios en que se reúnen para el pago de servicios en esta temporada”.

La atención se brindará en la oficina recaudadora número 00, ubicada en la Calle Ramón Corona número 65 en la Zona Centro, junto a Palacio de Gobierno, y en la oficina recaudadora 05, la cual se encuentra en el edificio de la Secretaría de Transporte, en la Calle Félix Palavicini y Avenida Alcalde, con horario de las 8:00 de la mañana a las 16:00 horas, de lunes a viernes.

“Este es el segundo año consecutivo que se implementa la operación de las Agencias Especiales de Atención a extravío de placas para apoyar a los ciudadanos con la certeza legal de sus vehículos”, señala la Fiscalía.

“En especial, se podrá realizar el reporte de robo o extravío de las placas vehiculares; sin embargo, también se podrán realizar pagos y consultas de servicios estatales y vehiculares”, agregó la dependencia estatal.

REQUISITOS DEL TRÁMITE

Para denunciar en una de Las agencias especiales el robo o extravío de placas, se recomienda que acuda la persona titular del vehículo o su representante legal, con poder vigente y actualizado.

Los agentes del Ministerio Público solicitarán la factura original del automotor o carta factura, identificación oficial vigente del denunciante y el último pago de refrendo o tarjeta de circulación vigente en original.

“La Fiscalía del Estado reafirma y mantiene su compromiso con la ciudadanía en la simplificación de trámites y gestiones que den certidumbre jurídica. La implementación de estos módulos busca prevenir el uso indebido de láminas robadas o extraviadas, protegiendo así la integridad de los propietarios. Al acercarse el Ministerio Público a las recaudadoras, garantizamos que el ciudadano pueda regularizar su situación de forma ágil, segura y en un solo lugar”, enfatizó la corporación.