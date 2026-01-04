Tlajomulco aplicará descuentos por pronto pago en predial y agua potable a partir de enero de 2026

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga pondrá en marcha un esquema de descuentos por pronto pago en las contribuciones de impuesto predial y agua potable, con el objetivo de incentivar la regularización fiscal y facilitar que las y los contribuyentes inicien el año al corriente en sus obligaciones.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, informó que los incentivos serán del 15 por ciento durante enero, 10 por ciento en febrero y marzo, y 5 por ciento en abril, mes en el que concluye el programa. Los beneficios estarán disponibles en todas las recaudadoras municipales, así como en los distintos métodos de pago habilitados.

Castro Castro destacó que Tlajomulco cerró 2025 con una eficiencia recaudatoria 20 por ciento superior a la registrada en 2024, resultado de estrategias como campañas de prescripción y regularización de adeudos, que permitieron poner al corriente a más de 14 mil cuentas.

“Traemos una eficiencia del 20 por ciento arriba respecto a 2024; hemos recaudado más sin incrementar contribuciones, sino logrando que quienes tenían adeudos se regularicen. No se trata de elevar impuestos, sino de que todas y todos cumplan”, señaló el funcionario.

El tesorero subrayó que, por instrucción del presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, se mantienen facilidades administrativas para que los pagos sean claros, ágiles y accesibles, y adelantó que en 2026 se continuará fortaleciendo la corresponsabilidad fiscal y la modernización de los servicios de cobro.

Las recaudadoras municipales iniciarán operaciones el 2 de enero a partir de las 8:00 horas, con horarios regulares de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, además de módulos de autopago, kioscos electrónicos, bancos, tiendas de conveniencia y plataformas digitales.