Tlajomulco arranca 2026 con agenda social y obras estratégicas

Tlajomulco inicia 2026 como un año decisivo para consolidar obras estratégicas y fortalecer programas sociales que impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Así lo afirmó el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, al destacar que el Presupuesto de Egresos aprobado tiene un enfoque social, equitativo y con distribución proporcional en todo el municipio.

El alcalde explicó que una de las prioridades será concluir y equipar los nuevos Centros Administrativos en Zona Valle y López Mateos, así como la nueva Cruz Verde, la Comisaría y la Academia de Policía, obras que actualmente se encuentran en construcción.

Señaló que también se dará continuidad a la rehabilitación de vialidades y a una nueva etapa de la avenida Adolf B. Horn, además de reforzar los programas sociales que han mostrado resultados positivos.

Destaca Quirino Velázquez presupuesto 2026 en obra y programas sociales (Cortesía)

Entre ellos, Salud Cerca de Ti, que en 2025 benefició a 15 mil familias y ampliará su cobertura, así como Siempre Hay Chamba, que crecerá ante la alta demanda.

En educación, adelantó que avanzan los proyectos para una nueva preparatoria de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Aeronáutica, con el objetivo de ampliar las oportunidades para las y los jóvenes del municipio.

En materia de vivienda, Tlajomulco mantiene un avance significativo en la recuperación de casas abandonadas en coordinación con el Infonavit, con más de 5 mil 600 viviendas identificadas y la meta de rehabilitar al menos mil durante 2026.

El presidente municipal aseguró que este año será clave para traducir el presupuesto en resultados visibles y consolidar la transformación del municipio.