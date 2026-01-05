Agiliza El Salto cobros en ventanilla; reduce tiempos de espera en trámites municipales

Con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y hacer más eficientes los servicios municipales, el Gobierno de El Salto implementó nuevos mecanismos para agilizar los cobros de trámites en ventanilla, reduciendo de manera significativa los tiempos de espera y optimizando los procesos administrativos.

Estas acciones forman parte de una estrategia de modernización impulsada por la administración municipal, orientada a ofrecer una atención más ordenada, ágil y eficiente a las y los ciudadanos que acuden diariamente al Ayuntamiento para realizar diversos trámites.

El tesorero municipal, Clemente Espinoza Alvarado, explicó que la implementación de mecanismos electrónicos, así como la asignación de personal que orienta y canaliza a las personas desde su llegada, ha permitido mejorar de manera notable la experiencia de los usuarios.

“Esto ha permitido que la gente tarde mucho menos, ya que se destinaron mecanismos electrónicos y personal que atiende y canaliza a las personas desde que van llegando; además, se revisa su documentación para que tengan una atención mucho más ágil”, señaló el funcionario.

Espinoza Alvarado recordó que el Gobierno de El Salto mantiene un descuento del 15 por ciento por pronto pago, como incentivo para que la ciudadanía cumpla oportunamente con sus contribuciones.

En el caso de las licencias correspondientes a los llamados giros blancos, se habilitó una caja única, lo que permite concluir el trámite en aproximadamente 10 minutos, siempre y cuando se cuente con la documentación completa.

Usuarios que acudieron a realizar trámites destacaron que ahora pueden efectuar varios procedimientos en cuestión de minutos, a diferencia de años anteriores, cuando los tiempos de espera se prolongaban por varias horas o incluso días.

Asimismo, el tesorero municipal subrayó que las personas adultas mayores, jubiladas, pensionadas, viudas y personas con discapacidad pueden acceder a descuentos de hasta el 50 por ciento, reafirmando el compromiso de la administración municipal con los sectores más vulnerables.

Con estas medidas, el Gobierno de El Salto busca fortalecer la eficiencia operativa y brindar una atención cercana, moderna y de calidad para todas y todos.

En El Salto Nena Farías paga su predial (Cortesía)

La presidenta municipal cumple con el pago de su predial

Como parte de este arranque de actividades, la presidenta municipal, Nena Farías, acudió desde antes de las 8:00 horas a las recaudadoras ubicadas en la Presidencia Municipal para realizar el pago de su impuesto predial.

Durante su visita, la alcaldesa dialogó con las y los contribuyentes y agradeció su responsabilidad fiscal, destacando que los recursos recaudados se destinan principalmente al fortalecimiento de la infraestructura de agua potable, el mejoramiento urbano, los servicios públicos y la seguridad del municipio.