Aumenta Tlaquepaque 17% recaudación del predial en el primer día de cobro

San Pedro Tlaquepaque registró una recaudación de 6.2 millones de pesos durante el primer día de la jornada de cobro del impuesto predial, cifra que representa un incremento del 17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El secretario de Administración y Finanzas del municipio, Jorge Alberto Méndez Salcedo, informó que cerca de 2 mil 500 contribuyentes acudieron el pasado 2 de enero a cumplir con esta obligación fiscal, lo que permitió captar un millón de pesos más que en 2025, gracias al aprovechamiento del descuento del 15 por ciento por pronto pago, vigente durante los meses de enero, febrero y marzo.

El funcionario destacó la respuesta positiva de la ciudadanía y señaló que, como incentivo adicional, a las primeras personas que realizaron su pago se les entregaron mil balones y mil jerseys, en un lapso de entre 15 y 20 minutos.

Para facilitar el cumplimiento oportuno, el Gobierno Municipal habilitó 20 puntos de recaudación distribuidos en las nueve delegaciones y tres agencias municipales, además de módulos que operan de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Méndez Salcedo recordó que el pago del predial puede realizarse también en instituciones bancarias como Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, Banco del Bajío, BBVA, Banco Azteca y BanRegio, así como en tiendas OXXO, y en línea a través del portal oficial del municipio.

Asimismo, reiteró que las personas mayores de 60 años, pensionadas, jubiladas o viudas, pueden acceder a un descuento del 50 por ciento, mientras que quienes tengan 65 años o más reciben un descuento del 100 por ciento sobre el primer millón de pesos del valor de su propiedad.

Finalmente, informó que durante enero y febrero se aplicará un descuento del 10 por ciento en servicios de cementerios, agua potable y estacionamientos, con el objetivo de apoyar la economía de las familias tlaquepaquenses.