Automovilistas se quejan del cambio del tope de velocidad en avenida Vallarta

El cambio en el límite de velocidad confunde a los conductores. La imagen corresponde a avenida Vallarta, en las cercanías del cruce con avenida Patria.

Sin ninguna socialización previa, autoridades estatales redujeron el tope de velocidad en la avenida Vallarta de 60 a 50 kilómetros por hora, lo que generó molestia entre automovilistas que ya fueron multados por exceder el límite máximo.

La señalización previa fue borrada justo a la altura de un radar ubicado entre las avenidas Patria y Rafael Sanzio.

La reducción del tope de velocidad se impone con el argumento de reducir siniestros viales. Sin embargo, los conductores aseguran que el gobierno de Jalisco quiere recaudar más dinero con las fotomultas.

Antonio García, taxista del sitio 22 Minerva, usa todos los días esa avenida para llevar y traer pasaje y expresó su queja:

“No recuerdo exactamente si es nomás viniendo del Periférico a Los Cubos, ahí me empecé a fijar después de varias veces que pasé que había un ‘encimadero’ y entonces, chequé que el 50 lo encimaron en el 60, o sea que el límite ya no es 60, sino 50. Y ahorita mi duda es cuántas veces me infraccionaron porque yo si agarraba mis 10 kms de tolerancia eran 65 o 67 y no me di cuenta en que momento fue ese cambio y a ver cuantas infracciones tengo”, expresó.

Automovilistas, como don Antonio, aseguran que el cambio en el límite de velocidad en avenida Vallarta no se socializó.

“En el piso le colocaron pintura gris para quitar el 60 y le pusieron el 50. Esto ha generado confusión, sobre todo porque no hubo aviso a los conductores y los que cotidianamente transitan por aquí y quienes entran a la ciudad por primera vez se encuentran con esta reducción en la velocidad”, subrayó otro conductor.

El taxista Antonio García precisó que para él la única razón de reducir el tope de velocidad en avenida Vallarta, entre la zona de la glorieta de Los Cubos y el Periférico, tiene el objetivo de aplicar más fotomultas.

“Yo lo veo más que nada por sus decisiones magistrales que hacen (sacar billetes). No lo veo de otra manera. Estas habituado, aquí en la zona por donde trabajo (Cámara de Comercio) tengo 25 años y de repente te la cambian y sin avisarte. Si avisándote no hacemos caso, mi duda es esa: ¿cuántas veces me infraccionaron?”, dijo.

Los límites de velocidad en zonas urbanas son de 40 kilómetros en calles y 60 kilómetros en avenidas. Sin embargo, en avenida Vallarta las autoridades cambiaron ese criterio.

