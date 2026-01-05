El PRI pide llamar a comparecer a los secretarios de Transporte y de Hacienda

"El PRI te defiende" fue una de las frases que expresó la presidenta del PRI, Laura Haro. Regidores, diputados y presidentes de los comités municipales quieren frenar el 'tarifazo'.

El gobierno estatal de MC actúa “en forma cínica y sinvergüenza” al haber autorizado un “tarifazo” de 9.50 a 14 pesos en el precio del pasaje, afirmó la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez.

Ante ello, la dirigencia del tricolor reunida en su sede estatal, los tres diputados locales, regidores y dirigentes de los comités municipales metropolitanos anunciaron que se van a movilizar y van a interponer un juicio de amparo colectivo para frenar la nueva tarifa.

“¿Hoy que nos queda claro? que Movimiento Ciudadano vive de los bolsillos, del atraco permanente que hace en contra la ciudadanía jalisciense. Ya se les hizo costumbre para todo, aumentar impuestos e ir al atraco de las carteras de las familias jaliscienses y lo decimos y lo reiteramos: ‘no lo vamos a permitir’”, subrayó.

Desde el Congreso del Estado, los diputados del PRI van a solicitar al gobernador Pablo Lemus que ejerza el derecho de veto y suspenda el incremento a la tarifa del transporte. Además, la coordinadora parlamentaria, María del Refugio Camarena, propondrá llamar a comparecer ante los diputados, a los secretarios de Transporte, Diego Monraz; y de Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

“El grupo parlamentario del PRI propone que el gobernador del estado de Jalisco vete de manera inmediata el incremento a la tarifa aprobada por el Comité Técnico Tarifario, para que sea analizada con mayor rigor técnico social y mayor viabilidad presupuestal. Que el secretario de Transporte y el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Jalisco comparezcan ante la asamblea del Congreso del Estado, para que expliquen el incremento de la tarifa y el cómo mantendrán el subsidio por cinco años”, enfatizó.

La legisladora priista, Alondra Fausto, dijo que uno de los sectores de la población que resultará más afectado con el aumento en el precio del transporte serán los estudiantes de preparatoria y de licenciatura y puso el ejemplo de Fernanda, una alumna que vive en Las Pintas y que va a estudiar al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), por lo que debe tomar seis camiones cada día para ir a clases y regresar a su hogar.

“Con el nuevo ‘tarifazo’ subsidiado con los 11 pesos, esto serían 66 pesos por día y 1,980 al mes. Entonces, o va y estudia o come, porque eran tres o cuatro pasajes para llegar al centro universitario y tres o cuatro pasajes para regresar a casa”, apuntó.

El PRI hizo un llamado público a la contralora estatal, Teresa Brito, para que vigile la entrega de 1.5 millones de tarjetas de transporte y así evitar su ‘uso electorero’ por parte de MC.