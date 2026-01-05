Museo JAPI reúne 60 voces gráficas internacionales en defensa de la libertad de expresión

La ilustración y la caricatura como herramientas de crítica social, memoria y libertad de expresión ocupan el centro del Museo Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) con la exposición “Voces Ilustradas. Trazos por la Libertad”, una muestra que reúne 60 piezas de artistas internacionales y que se consolida como una de las principales alternativas culturales para visitar en los últimos días de vacaciones y durante el mes de enero.

JAPI (Cortesía)

La exposición, inaugurada el pasado 5 de diciembre, presenta trabajos de integrantes de la red internacional Cartooning for Peace y del colectivo Cartón Club de América Latina, en el marco del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH), realizado durante la más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El recorrido propone diversas miradas gráficas que abordan temas como la libertad de expresión, la sátira política, la memoria colectiva y el papel social del humor, a través de un lenguaje visual que invita a la reflexión y al diálogo con el espectador.

Para José Luis Coronado Vázquez, director general del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías del Gobierno de Jalisco, existe una conexión natural entre la narrativa gráfica y los contenidos del recinto. Señaló que este tipo de exposiciones enriquecen la experiencia del público y fortalecen el vínculo con el museo.

Entre las obras expuestas destacan las de la ilustradora colombiana Elena Ospina, galardonada con el Premio La Catrina 2025, así como trabajos de caricaturistas consolidados de México, América Latina y Europa.

La muestra incluye también piezas creadas en memoria de los atentados contra el semanario francés Charlie Hebdo, ocurridos hace una década, un episodio que reavivó el debate internacional sobre los límites, riesgos y responsabilidades del ejercicio satírico.

En este contexto, la exposición plantea una reflexión abierta, sin discursos cerrados, que permite múltiples interpretaciones. “El arte es para interpretar y para disfrutar; esta es una invitación a reír más, a compartir más y a dejar que las imágenes nos generen preguntas”, expresó Ospina.

Por su parte, Darío Castillejos, presidente de Cartón Club y ganador del Premio La Catrina 2024, subrayó la responsabilidad social del caricaturista y su papel en la defensa de la libertad de expresión, al considerar este oficio como una trinchera desde la cual se ejerce un derecho fundamental.

“Voces Ilustradas. Trazos por la Libertad” es resultado de una colaboración entre el Museo Jalisco Paseo Interactivo, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara y el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta.

La exposición puede visitarse de manera gratuita, de martes a domingo, en un horario de 11:00 a 17:00 horas, en la sala de exposiciones temporales del JAPI, ubicado en Avenida Central Guillermo González Camarena #750, en el municipio de Zapopan. La muestra permanecerá abierta hasta el 1 de febrero de 2026.