Tenía orden de arresto por homicidio, uno de los 6 jóvenes desaparecidos en San Juan de Ocotán

Los seis jóvenes fueron localizados en un domicilio del Fraccionamiento Capital Norte, en Zapopan, señaló la Fiscalía de Jalisco. FOTO: Google maps

Uno de los seis jóvenes que permanecían desaparecidos desde el 29 de diciembre luego de que hombres armados los privaron de la libertad en la Colonia San Juan de Ocotán, tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Lo anterior quedó en claro tras la liberación de las seis víctimas gracias a un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, desplegado en apoyo de la Fiscalía del Estado.

Los jóvenes que se hallaban ilocalizables están identificados, de acuerdo con redes sociales de colectivos de búsqueda, como Francisco, Omar, Jesús, Luis, Andrés y Brandon, cuyas edades van de los 18 a los 26 años— y fueron rescatados con vida -aunque se sabe que uno está herido- en una finca del Fraccionamiento Capital Norte, del municipio de Zapopan, por elementos de las fuerzas federales.

El operativo fue realizado luego de que por investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, se obtuvo información del paradero de los seis desaparecidos.

“En un primer domicilio ubicado en la zona de El Bajío, también en Zapopan, se logró la detención de Cristian “N” y Érika “N”, mientras que en una segunda finca fueron detenidos Bryan “N”, María “N” y Armando “N”, presuntos captores de las víctimas", señaló la Fiscalía del Estado.

EL “LEVANTÓN”

Las víctimas fueron privadas de la libertad luego de que cerca de la medianoche del 29 de diciembre acudieron a una terraza para fiestas ubicada en la Calle Cedros, de la Colonia San Juan de Ocotán, en donde habrían ido a cobrar un adeudo de dinero, pero se los llevaron individuos armados, en varios vehículos.

La Fiscalía indicó que en la finca donde fueron localizados los desaparecidos, fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos útiles, aros aprehensores y tablas de madera, por lo que se presume que era utilizada por una célula de la delincuencia organizada.

“Tras su liberación y tras revisar la información de las víctimas, la Fiscalía del Estado confirmó que una de ellas —un masculino de 23 años de edad—, contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, misma que fue cumplimentada", señaló la Fiscalía sin precisar más detalles.