El cambio en el tope de velocidad en avenida Vallarta busca prevenir accidentes viales: AMIM

El cambio en el límite máximo de velocidad en la avenida Vallarta, desde la avenida Niño Obrero, hasta Periférico Poniente, obedece a una homologación que se hará en diversas vías, basado en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, informó la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM).

El tope de velocidad era de 60 kilómetros por hora y en forma reciente se redujo a 50 kilómetros por hora, lo que generó confusión y molestia entre los automovilistas, quienes argumentaron que no hubo socialización previa y temían que se les hubieran aplicado fotomultas, al circular superando los 60 kilómetros por hora.

En una ficha informativa que envió la AMIM, esa instancia aclaró que no se han modificado los topes de velocidad en los radares establecidos a lo largo de la avenida Vallarta, por lo que se mantienen en 60 kilómetros por hora, y por ende, no se han aplicado fotomultas a quien circule debajo de ese límite.

La Agencia establece que la “velocidad es el principal factor de riesgo en muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito, que además de incrementar el riesgo de que ocurran, la gravedad del impacto aumenta exponencialmente. Cada 1% de aumento o disminución de velocidad tiene impacto en 5% en muertes y 10% en lesiones”.

Para disminuir la siniestralidad es necesario hacer intervenciones con enfoque de sistema seguro, uno de sus componentes es la velocidad, de ahí que los radares son fundamentales para salvar vidas.

De acuerdo a lo que marca la Ley, el Gobierno de Zapopan está en proceso de adecuar los señalamientos horizontales sobre la avenida Vallarta.

Desde la AMIM se hará el proceso de cambiar los límites en los radares de velocidad, una vez que se homologuen las señales horizontales y verticales. De igual forma, se informará y habrá un período de socialización hacia los ciudadanos.

La Agencia no mencionó en que otras avenidas se hará la homologación del tope de velocidad a 50 kilómetros por hora.