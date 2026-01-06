La diputada Brenda Carrera aclara que ella no dejó rezago de 67 iniciativas en Comisión

Brenda Carrera presidió la Comisión de Estudios Legislativos hasta junio pasado.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera, afirmó que, tras dejar la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso, ella únicamente dejó 13 iniciativas por dictaminar.

Esto refuta el dato que dio la diputada de Morena, Itzul Barrera, actual presidenta de esa Comisión, quien dijo que hoy existe un rezago de 67 iniciativas, que le heredó la presidenta saliente.

Mediante una carta, la diputa Brenda Carrera calificó dichas afirmaciones como “falsas, imprecisas y carentes de sustento documental”, y señaló que los datos oficiales desmienten lo declarado por la actual presidenta de la Comisión.

De acuerdo con documentación oficial de entrega-recepción y con los registros del sistema INFOLEJ del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Brenda Carrera precisó que asumió la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos en noviembre de 2024, concluyendo su encargo el 10 de junio de 2025. Durante su periodo, la Comisión recibió un total de 32 iniciativas.

Al momento de la entrega-recepción formal, sellada y documentada, quedaron como consta el documento, únicamente 13 iniciativas pendientes de dictaminar, lo cual consta en los formatos oficiales.

En contraste, explicó que a partir del 11 de junio de 2025, fecha en que Itzul Barrera asumió la presidencia de la Comisión, y hasta el 13 de diciembre de 2025, se recibieron 45 iniciativas adicionales, cifra que no corresponde a su gestión, sino a la administración actual de Itzul Barrera.

“La información es pública, verificable actualmente se han recibido por parte de la Comisión 77 iniciativas de las cuales yo sólo recibí 32 y entregué 13 pendientes de dictaminar, tal como se muestra en los registros institucionales. Atribuirme un rezago que no corresponde a mi periodo es incorrecto y genera una narrativa falsa ante la ciudadanía y demuestra la falta de capacidad de mi compañera diputada”, sostuvo la legisladora.

Brenda Carrera subrayó que los señalamientos difundidos buscan desviar la atención del mal desempeño actual de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, cuando los números oficiales demuestran que el mayor volumen de iniciativas corresponde al periodo posterior a su presidencia.