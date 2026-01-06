Lemus envía mensaje de apoyo a Guillermo del Toro por fallecimiento de su hermano

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó su solidaridad con el cineasta tapatío Guillermo del Toro luego del fallecimiento de su hermano mayor, Federico del Toro Gómez, suceso que ha provocado diversas expresiones de apoyo desde los ámbitos cultural y político.

G

Mediante un mensaje público, el mandatario estatal envió palabras de acompañamiento al director y a su familia, deseándoles fortaleza ante el duelo y destacando la cercanía humana en un momento de pérdida.

“A sus familiares y seres queridos, les deseo que pronto encuentren consuelo. De todo corazón, reciban un abrazo cálido y fuerte. Descanse en paz”, expresó Lemus en su mensaje.

La noticia del fallecimiento de Federico del Toro fue dada a conocer por el propio Guillermo del Toro durante la ceremonia de los Palm Springs International Film Awards, celebrada el pasado fin de semana. En el evento, el cineasta subió al escenario para recibir el Visionary Award, uno de los reconocimientos más relevantes de su carrera.

En medio de una ovación, el director compartió con el público el difícil momento personal que atravesaba, al revelar la reciente pérdida de su hermano: “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”, señaló, generando uno de los instantes más emotivos de la noche.

A lo largo de su trayectoria, Guillermo del Toro ha hablado en diversas ocasiones sobre la influencia que Federico tuvo en su vida, especialmente durante su infancia. Ambos compartieron una imaginación desbordada y un interés común por los relatos fantásticos, los monstruos y las figuras incomprendidas, temas que más tarde marcarían el estilo inconfundible de su cine.

Asimismo, el realizador ha reconocido que su relación estuvo marcada por aprendizajes, etapas de distancia y una reconciliación profunda que se dio mucho antes de esta despedida definitiva.