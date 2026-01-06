Suspenden pago del predial en recaudadoras municipales de Guadalajara; actualizarán sistema para hacerlo más eficiente

El Gobierno Municipal de Gualajara informó que debido a trabajos de mantenimiento y actualización de los servidores, este martes 6 de enero se suspendieron los pagos en todas las recaudadoras del ayuntamiento, y que también se suspenderán los trámites por otros medios como pagos en línea, en kioscos y GuaZap.

Se indicó que “Los trabajos tienen como objetivo acelerar el sistema de cobro del pago de predial para que sea mucho más fluido y rápido para las y los ciudadanos”.

El Gobierno Municipal señaló que agradece la comprensión de la ciudadanía y la invitó a seguir las redes sociales oficiales para mantenerse informado.

Es de esperarse que el trámite se pueda seguir efectuando a partir del miércoles 7 de enero.

Se debe resaltar que en los demás municipios no hay suspensión del trámite y que otros pagos, como el del refrendo vehicular, corresponden al Gobierno del Estado y se supone que deben estar operando con regularidad.