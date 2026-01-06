Jalisco

Buscan acelerar el sistema de cobro del pago de predial luego de las fallas ante la cantidad de contribuyentes que desde los primeros días han estado cumpliendo con dicho impuesto

Suspenden pago del predial en recaudadoras municipales de Guadalajara; actualizarán sistema para hacerlo más eficiente

Por Lino González Corona

El Gobierno Municipal de Gualajara informó que debido a trabajos de mantenimiento y actualización de los servidores, este martes 6 de enero se suspendieron los pagos en todas las recaudadoras del ayuntamiento, y que también se suspenderán los trámites por otros medios como pagos en línea, en kioscos y GuaZap.

Se indicó que “Los trabajos tienen como objetivo acelerar el sistema de cobro del pago de predial para que sea mucho más fluido y rápido para las y los ciudadanos”.

El Gobierno Municipal señaló que agradece la comprensión de la ciudadanía y la invitó a seguir las redes sociales oficiales para mantenerse informado.

Es de esperarse que el trámite se pueda seguir efectuando a partir del miércoles 7 de enero.

Se debe resaltar que en los demás municipios no hay suspensión del trámite y que otros pagos, como el del refrendo vehicular, corresponden al Gobierno del Estado y se supone que deben estar operando con regularidad.

